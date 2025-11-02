Com dois de Haaland, Manchester City vence e assume a vice-liderança da Premier League

O Manchester City assumiu a segunda colocação do Campeonato Inglês ao vencer o Bournemouth por 3 a 1, neste domingo, pela décima rodada da Premier League. Haaland, mais uma vez, foi o grande destaque da partida, com dois gols marcados. O’Reilly fez o outro, com Adams descontando.

Agora, o City chegou a 19 pontos na competição, contra 25 do líder Arsenal. O Bournemouth ocupa a quarta colocação, com 18.

As duas equipes voltam a campo na Premier League no próximo domingo (9). Enquanto o Bournemouth visita o Aston Villa, às 11 (de Brasília), o Manchester City faz o clássico diante do Liverpool, às 13h30.

Como de costume, o City teve a posse de bola desde o primeiro minuto e marcava sob pressão o time do Bournemouth. Logo, o primeiro gol não demorou a sair. Aos 16 minutos, Cherki mandou de cabeça para Haaland, que avançou livre para fazer 1 a 0.

Contudo, os Citizens não tiveram muito tempo para comemorar. Aos 24, Adams aproveitou falha de Donnarumma em cobrança de escanteio e finalizou de dentro da pequena área. O gol não abalou o time da casa, que voltou a ficar à frente aos 32, novamente com Haaland, que aproveitou novo lançamento de Cherki para driblar Petrovic e fazer 2 a 1. Em seguida, Foden e o atacante norueguês quase fizeram o terceiro dos mandantes.