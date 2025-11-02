Clubes ingleses entram na disputa pela contratação de Endrick, afirma jornal

Clubes ingleses entram na disputa pela contratação de Endrick, afirma jornalMesmo após estrear na temporada pelo Real Madrid, atacante brasileiro vê saída com bons olhos em busca de mais tempo em campo, de olho na Copa
Endrick voltou aos gramados pelo Real Madrid, mas a expectativa é a de que seu nome agite a janela europeia em janeiro. Mesmo após a estreia na temporada, o jovem atacante brasileiro desperta interesse de clubes ingleses, segundo o jornal britânico “Daily Star UK”.
Manchester United e Aston Villa acompanham de perto a situação de Endrick, insatisfeito no clube espanhol e em busca de mais minutos em campo visando a Copa do Mundo de 2026. Juventus e Lyon também estão na disputa. Os franceses, aliás, aparecem como favoritos após contato direto com o Real Madrid.
Conforme revelou o jornalista Fabrizio Romano, especializado em mercado de transferências, o brasileiro gostou do projeto do Lyon e parece inclinado a aceitar uma oferta de empréstimo em janeiro, quando haverá a abertura da janela de inverno no Velho Continente.
Depois de um longo período afastado por lesões e pela falta de oportunidades com Xabi Alonso, Endrick enfim teve seus primeiros minutos na temporada. O jovem atacante, que não entrava em campo desde maio, participou da goleada por 4 a 0 sobre o Valencia.
