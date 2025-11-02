Chapecoense empata no último lance, estraga festa do Remo e segue vice-líder da Série B

Em duelo direto pela segunda posição, catarinenses arrancam o 1 a 1 no apagar da luzes em Belém do Pará

O Remo esteve a segundos de alcançar uma vitória que o colocaria na vice-liderança da Série B. Mas viu a Chapecoense arrancar o empate por 1 a 1 no último lance. Neste domingo (2), Caio Vinícius colocou os azulinos em vantagem na primeira etapa, mas Doma deixou tudo igual no apagar das luzes no Baenão, em Belém.

Apesar do empate com gosto de derrota, o Leão do Norte chega a 58 pontos e permanece no G4 — agora na terceira posição — e se mantém firme na luta pelo acesso. Já o Verdão do Oeste, com a mesma pontuação do rival, segue vice-líder.