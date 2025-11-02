Chapecoense empata no último lance, estraga festa do Remo e segue vice-líder da Série B

Chapecoense empata no último lance, estraga festa do Remo e segue vice-líder da Série BEm duelo direto pela segunda posição, catarinenses arrancam o 1 a 1 no apagar da luzes em Belém do Pará
O Remo esteve a segundos de alcançar uma vitória que o colocaria na vice-liderança da Série B. Mas viu a Chapecoense arrancar o empate por 1 a 1 no último lance. Neste domingo (2), Caio Vinícius colocou os azulinos em vantagem na primeira etapa, mas Doma deixou tudo igual no apagar das luzes no Baenão, em Belém.
Apesar do empate com gosto de derrota, o Leão do Norte chega a 58 pontos e permanece no G4 — agora na terceira posição — e se mantém firme na luta pelo acesso. Já o Verdão do Oeste, com a mesma pontuação do rival, segue vice-líder.
Ambos os times, aliás, não correm o risco de sair do G4. Ao menos nesta 35ª rodada. Isso porque o Novorizontino, que joga nesta segunda-feira (3), só pode atingir os mesmos 58 pontos de catarinenses e paraenses.
O Remo volta a campo no próximo sábado (8), quando desafia o Novorizontino às 16h, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista. A Chapecoense, por sua vez, recebe o América-MG na segunda-feira (10), às 19h, na Arena Condá, em Chapecó.
Jogos da 35ª rodada da Série B
Hoje (31/10)
Atlético-GO 2×1 Paysandu
Coritiba 0x0 CRB
Ferroviária 0x0 Criciúma
Sábado (1/11)
Goiás 0x1 Athletico-PR
Avaí 2×1 Athletic
Domingo (2/11)
Amazonas 2×0 Cuiabá
Remo 1×1 Chapecoense
Operário x Vila Nova
Segunda-feira (3/11)
América-MG x Novorizontino – 19h
Volta Redonda x Botafogo SP – 19h