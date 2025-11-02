Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Em momentos distintos, equipes voltam a se enfrentar neste domingo (2), às 16h, no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão
Neste domingo (2), depois do encontro no Maracanã no meio de semana, Ceará e Fluminense voltam a duelar, às 16h, na Arena Castelão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vozão vive a pior sequência na Série A em 2025 e ocupa a 14ª colocação, com 35 pontos. Do outro lado, o Tricolor das Laranjeiras já começa a mirar no G4, pois está na sétima posição, com 47, e tem chance de ficar na quinta colocação nesta rodada.

A Voz do Esporte inicia a transmissão, ao vivo, às 14h30. A escalação já saiu! Diego Mazur assume o microfone da narração. Ele terá o auxílio luxuoso de Kelwin Lucas nos comentários e David Silva na reportagem.

