Ceará vence o Fluminense, respira no Z4 e complica o Tricolor no G6

Ceará vence o Fluminense, respira no Z4 e complica o Tricolor no G6Com gols de Galeano e Pedro Raul, Vozão faz 2 a 0 no Castelão; Fluminense teve Ignácio expulso e estaciona na tabela
O Ceará conquistou uma vitória fundamental para respirar no Campeonato Brasileiro. Em uma grande atuação, o Vozão venceu o Fluminense por 2 a 0, neste domingo (02/11), no Castelão, pela 31ª rodada. Galeano abriu o placar no primeiro tempo, e Pedro Raul, com um golaço, selou a vitória na segunda etapa.
Com o resultado, o Ceará, que começou a rodada em 12º lugar, dá um salto importante na tabela. O time agora chega aos 38 pontos e abre uma distância segura da zona de rebaixamento. O Fluminense, por outro lado, estaciona nos 47 pontos, na 7ª posição, e perde a chance de ouro de entrar no G6.
Pressão, VAR e gol no fim
O Ceará foi superior no primeiro tempo, explorando bastante os lados do campo e investindo em jogadas aéreas. A equipe da casa pressionou desde o início e teve a melhor chance aos 9 minutos. Pedro Raul recebeu livre na área, mas cabeceou fraco, facilitando a defesa de Fábio. O Fluminense, por sua vez, tentava raras transições em velocidade, mas não incomodou o goleiro Bruno Ferreira.
O momento de maior expectativa para o Fluminense ocorreu aos 24 minutos. O árbitro foi chamado ao VAR para checar um possível pênalti em John Kennedy, que se desequilibrou na área. Contudo, a revisão flagrou uma falta na origem da jogada, a favor do Ceará, anulando a penalidade. Quando o jogo se encaminhava para o intervalo, o Vozão foi premiado. Aos 37, Sobral fez grande jogada, cruzou rasteiro, a bola desviou em Freytes e sobrou limpa para Galeano abrir o placar.
Expulsão, golaço e alívio no Castelão
O Fluminense voltou para o segundo tempo com três mudanças, incluindo as entradas de Keno e Nonato, e tentou uma postura mais proativa. Aos 12 minutos, Canobbio quase empatou em um chute giratório, mas parou no goleiro Bruno. No entanto, a estratégia tricolor ruiu aos 13 minutos. Pedro Raul foi lançado livre em direção ao gol e Ignácio o derrubou na entrada da área. Como era o último homem, o zagueiro do Fluminense recebeu o cartão vermelho direto.
Com um jogador a mais, o Ceará dominou o restante da partida. Aos 24 minutos, Fernandinho, que havia acabado de entrar, acertou uma bomba na trave. Logo depois, aos 26, o gol da tranquilidade. Pedro Raul dominou na meia-lua, limpou a marcação de Martinelli e soltou uma pancada. A bola ainda desviou levemente em Freytes e morreu no ângulo de Fábio, um golaço. No fim, o Vozão ainda teve um terceiro gol, de Pedro Raul, anulado pelo VAR, mas apenas administrou a vitória crucial.
CEARÁ 2X0 FLUMINENSE
Campeonato Brasileiro Série A – 31ª rodada
Data: 02/11/2025
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
Gols: Galeano, 37’/1ºT (1-0); Pedro Raul, 26’/2ºT (2-0).
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor (Marllon, 38’/2ºT), Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo (Lucas Mugni, 34’/2ºT), Fernando Sobral e Vina (Lourenço, 34’/2ºT); Galeano (Paulo Baya, 38’/2ºT), Pedro Henrique (Fernandinho, 10’/2ºT) e Pedro Raul. Técnico: não informado.
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Nicolás Freytes e Renê (Gabriel Fuentes, Intervalo); Martinelli, Hércules (Nonato, Intervalo) e Lima (Thiago Santos, 32’/2ºT); Agustín Canobbio, Kevin Serna (Keno, Intervalo) e John Kennedy (Everaldo, 29’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía.
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR).
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC).
VAR: Braulio da Silva Machado (SC).
Cartões amarelos: Vinícius Zanocelo, Pedro Raul, Marllon (CEA); Luis Zubeldía (Técnico, FLU).
Cartão Vermelho: Ignácio (FLU, 14’/2ºT).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.