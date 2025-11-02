Carrascal sofre edema ósseo na costela, e Flamengo atualiza sobre tratamento

Meia deixou o campo na etapa inicial da vitória que concedeu liderança provisória ao Rubro-Negro, por 3 a 0 sobre o Sport, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

Substituído aos 20 minutos da vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Sport, no Maracanã, Jorge Carrascal sofreu um edema ósseo na região da costela. O meia passou por exames na madrugada deste domingo (02) e, de acordo com o boletim médico divulgado às 02h24 pelo clube, o resultado descartou fratura no local. O atleta iniciou tratamento com o Departamento Médico.

“Substituído ainda no primeiro tempo de Flamengo 3 x 0 Sport, Jorge Carrascal foi submetido a exame de ressonância magnética na madrugada deste domingo. O resultado apontou edema ósseo na região da costela, sem fratura. O atleta já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube”, informou o comunicado oficial. O colombiano deixou o gramado após uma dividida próxima à área adversária. Visivelmente com dores, ele ameaçou continuidade, mas precisou de atendimento médico na sequência e pediu substituição. Filipe Luís, então, optou pela entrada de Arrascaeta — autor do gol da vitória. Crescimento técnico Carrascal chegou ao Rubro-Negro na última janela de transferências e vem ganhando destaque recentemente. Nas últimas semanas, tornou-se peça importante no esquema de Filipe Luís, especialmente em jogos decisivos. Em 14 partidas pelo clube, soma um gol e quatro assistências. O tento, porém, tem relevância ímpar e aconteceu no dia em que melhor desempenhou com a camisa rubro-negra. A Conmebol inicialmente concedeu o gol da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Racing, pela semifinal da Libertadores, a ele.

O meia tem mostrado clara evolução física e técnica, se destacando pela movimentação e capacidade de ligação entre o meio e o ataque. Nos últimos jogos, vinha como um dos principais articuladores do setor ofensivo de Filipe Luís. Com a lesão, o jogador passará por acompanhamento diário do DM do clube. O clube, como habitualmente faz, não divulgou prazo para retorno, mas sabe-se que o diagnóstico sem fratura é considerado positivo internamente. Flamengo, líder momentâneo O resultado diante do Sport consolidou o bom momento da equipe de Filipe Luís nesta reta final de temporada. Diante de mais de 60 mil torcedores, a equipe superou um primeiro tempo equilibrado e deslanchou após o intervalo.

Bruno Henrique abriu o placar e ampliou na sequência, enquanto Arrascaeta, em cobrança precisa de falta, fechou o marcador. O uruguaio chegou a 94 gols com a camisa rubro-negra e igualou o argentino Doval como maior artilheiro estrangeiro da história do clube. Com o triunfo, o Rubro-Negro chegou a 64 pontos e assumiu provisoriamente a liderança da Série A. O primeiro lugar depende agora do resultado entre Juventude e Palmeiras, em Caxias do Sul, às 18h30 deste domingo (02), para se manter. O Alviverde soma 62 no momento.