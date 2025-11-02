Carlos Vinicius estabelece meta no Grêmio após derrota: “Vamos buscar a Libertadores”

O Grêmio não vai retornar ao Rio Grande do Sul com pontos na bagagem. Após vencer e convencer diante do Juventude na rodada passada, o Tricolor não fez uma partida ruim, mas saiu derrotado pelo Corinthians neste domingo, na Neo Química Arena, por 2 a 0, pela 31ª rodada do Brasileirão. Autor de três gols no último jogo, o atacante Carlos Vinicius passou em branco neste domingo, até mesmo sem finalizar em direção ao gol do Corinthians. No entanto, o artilheiro elogiou a atuação da equipe mesmo com o revés.

“Jogo difícil, em um campo difícil, merecíamos um pouco mais desse jogo, criamos bem com a bola. Obviamente que só criar não basta, temos que concluir em gol. Eles jogam muito bem aqui, mas não saímos contentes com a derrota. Temos pontos positivos com bola. Merecíamos mais”, disse o atacante. Foco na vaga na Libertadores Mesmo com a derrota, o Grêmio segue de olho no seu principal objetivo nesta competição: uma vaga de classificação para a próxima edição da Libertadores. Carlos Vinicius falou sobre o objetivo de voltar a disputar a maior competição de clubes do continente, e destacou que enquanto a matemática permitir, o Grêmio vai sonhar com a classificação.