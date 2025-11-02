Botafogo negocia a contratação de jovem do Sport

Zagueiro Riquelme Felipe é considerado promissor pela diretoria alvinegra e pode pintar no Glorioso na próxima temporada

O Botafogo busca a contratação do zagueiro Riquelme Felipe, de apenas 18 anos, do Sport. O jogador, cria da base do time pernambucano, estre entre os relacionados para os últimos jogos do Leão no Campeonato Brasileiro.

O negócio deve ser finalizado em breve e está em estágio avançado. As tratativas envolvem o abatimento de uma dívida que o Sport possui com o Alvinegro pela contratação do atacante Carlos Alberto. O clube nordestino atrasou algumas parcelas pelo jogador, que custou R$ 15 milhões. Aliás, o rendimento não agradou e ele acabou emprestado ao Cuiabá, que disputa a segunda divisão do Brasileiro.

Há otimismo por parte do Botafogo para um desfecho positivo, de acordo com o “Jornal do Commercio”. Caso a negociação tenha um final feliz, os Alvinegros avaliarão se ele passará pela equipe sub-20 ou ingressará diretamente no time profissional.

Apesar de ainda não ter atuado no profissional, Riquelme esteve entre os relacionados do Sport em sete partidas neste Brasileirão.

