Botafogo atropela o Fla e larga na frente na semifinal do Carioca Sub-20

Alvinegros dominam o jogo e levam ampla vantagem para o jogo decisivo no próximo domingo (9), na Gávea

A competição classifica o campeão e o vice para a Copa do Brasil de 2026. Na outra semifinal, disputada no sábado (8), Fluminense e Vasco ficaram no empate em 1 a 1.

O Botafogo saiu na frente do Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca Sub-20 ao derrotar por 3 a 0, neste domingo (2), no Estádio Nilton Santos, com gols de Zappelini e José Kadir. O jogo de volta será no próximo domingo (9), às 10h, no estádio da Gávea, e o Botafogo pode perder por dois gols de diferença que estará garantido na decisão.

O Flamengo começou melhor a partida, teve o controle da posse de bola, mas foi o Botafogo que abriu o marcador aos 15 minutos. Zappelini recebeu cruzamento da esquerda, cabeceou, mas foi interceptado pela zaga. No rebote, ele teve calma para bater sem chance e fazer 1 a 0.

No segundo tempo, o Botafogo se impôs e não deixou os rubro-negros respirarem. Logo aos cinco minutos, José Kadir, de voleio, dentro da área, anotou o segundo gol e ampliou a vantagem alvinegra. Foi o quinto gol do atacante panamenho no campeonato.

José Kadir voltaria a ser personagem aos 25, mas de maneira negativa. Ele revidou uma falta, deu um soco em Yago e recebeu cartão vermelho. Mesmo com um a menos, o Botafogo se segurou e ainda marcou o terceiro gol aos 47. Bacadi Djamanca, natural da Guiné-Bissau, recebeu livre e tocou na saída do goleiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.