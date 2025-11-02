Bayern Munique supera Benfica e torna-se o clube com mais sócios no mundo

Bayern Munique supera Benfica e torna-se o clube com mais sócios no mundoClube bávaro, o de maior torcida da Alemanha, registra um crescimento de 50 mil sócios em um ano e consolida liderança
O Bayern de Munique atingiu a incrível marca de 432.500 sócios, superando o recorde anterior de 400 mil do Benfica. Em comunicado, o clube bávaro agradeceu aos torcedores: “FC Bayern – o maior clube do mundo! Muito obrigado aos 432.500 sócios, vocês são o coração do nosso clube”.
FC Bayern – Der größte Verein der Welt! ❤️