Bayern Munique supera Benfica e torna-se o clube com mais sócios no mundo

Bayern Munique supera Benfica e torna-se o clube com mais sócios no mundo

Clube bávaro, o de maior torcida da Alemanha, registra um crescimento de 50 mil sócios em um ano e consolida liderança
O Bayern de Munique atingiu a incrível marca de 432.500 sócios, superando o recorde anterior de 400 mil do Benfica. Em comunicado, o clube bávaro agradeceu aos torcedores: “FC Bayern – o maior clube do mundo! Muito obrigado aos 432.500 sócios, vocês são o coração do nosso clube”.

