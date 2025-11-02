Barcelona vence o Elche e segue na caça ao líder Real Madrid no Espanhol

Barcelona vence o Elche e segue na caça ao líder Real Madrid no EspanholYamal, Ferrán Torres e Rashford marcaram os gols do triunfo da equipe catalã no triunfo por 3 a 1 pela 11ª rodada de LaLiga
O Barcelona conquistou importante vitória pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. Em casa, os catalães venceram por 3 a 1 o Elche, com gols de Lamine Yamal, Ferrán Torres e Rashford. Rafa Mir descontou para o time visitante.
Agora, o Barça chega a 25 pontos em LaLiga, a cinco do rival Real Madrid, que goleou o Valencia por 4 a 0 no último sábado. Já o Elche ocupa a nona colocação, com 14.
Na próxima rodada do Espanhol, o Elche recebe a Real Sociedad, na sexta-feira (7), às 17h (de Brasília). Já o Barcelona visita o Celta de Vigo no domingo, no mesmo horário.
Na Catalunha, o Barcelona praticamente resolveu o jogo nos primeiros minutos de partida. Afinal, aos oito, Balde roubou bola na esquerda, carregou pelo meio e encontro Lamine Yamal na área. O jovem cortou a marcação e bateu no canto para fazer 1 a 0. Em seguida, os Culés aproveitaram mais uma bobeada da defesa para ampliar. Pedrosa dominou errado e Fermín achou Ferrán Torres, que fuzilou para dobrar o marcador.
Barcelona define a partida no segundo tempo
O Barcelona seguiu com posse de bola e pressionando a saída de jogo do rival, assustando o time visitante a todo momento. Contudo, que marcou foi o Elche, que aproveitou linha alta do time da casa para diminuir. Núñez puxou contra-ataque e tocou para Rafa Mir, que não desperdiçou.
Os catalães definiram o marcador aos 15 do segundo tempo, quando Fermín inverteu o jogo para Rashford, que finalizou com precisão para fazer um bonito gol. A bola ainda pegou no travessão e entrou. Com 3 a 1 no placar, o Elche tentou a todo custo diminuir o marcador. Aliás, Rafa Mir, por duas vezes, acertou o trave.
Com a vantagem, o técnico Hansi Flick pôde fazer algumas substituições para rodar o elenco. Assim, aproveitou para colocar Dani Olmo e Lewandowski em campo. A dupla retornava de lesão e pôde ganhar alguns minutos para recuperar o ritmo de jogo.
