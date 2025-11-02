Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bahia x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Esquadrão de Aço recebe o Massa Bruta neste domingo (2), às 16h (de Brasília), na Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão
Neste domingo (2), em momento irregular na temporada, Bahia e Bragantino se enfrentam, às 16h (de Brasília), na Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão. Bem colocado na tabela, o Esquadrão da Aço ainda luta por uma vaga na Libertadores. Já o Massa Bruta, no entanto, chega em um momento pior. O jogo, aliás, vai marcar a estreia do técnico Vagner Mancini.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite tudo, ao vivo, a partir de 14h30. Christian Rafael já avisou que narra o embate. Eduardo Gimenez será o comentarista da partida, enquanto a reportagem está nas mãos (ou na voz) do intrépido Will Ferreira.

