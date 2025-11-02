Auxiliar aprova empate do Atlético: “Valorizar a organização coletiva”

Diogo Alves passa a comandar o Galo depois de expulsão de Sampaoli e credencia resultado positivo por entrega dos jogadores / Crédito: Jogada 10

O Atlético se mostrou satisfeito com o empate em 0 a 0 com o Internacional, no Beira-Rio, neste domingo (02/11), pela 31ª rodada do Brrasileirão. Principalmente porque a equipe mineira precisou superar a desvantagem numérica na maior parte do jogo com a expulsão de Vitor Hugo aos 20 minutos da primeira etapa. 14 minutos depois o técnico Jorge Sampaoli também recebeu o cartão vermelho, mas por reclamação com a arbitragem depois de cancelar penalidade. A partir disso, o auxiliar Diogo Alves foi quem comandou o Galo na área técnica. Inicialmente, o treinador provisório frisou que a perda do zagueiro e do técnico modificaram a estratégia de jogo.

“Como todos sabem, nós sempre temos um plano ofensivo bem definido. Não viemos para fazer algo diferente, a ideia era atacar o Inter, como sempre prega o nosso comandante. Mas, claramente, a expulsão do Vitor Hugo e depois a do Sampaoli condicionaram todo o plano e mudaram completamente a perspectiva de jogo”, esclareceu o assistente. Apesar de estar com um jogador a menos em campo na maior parte do jogo, o Atlético compensou com a disciplina tática e defensiva, além da eficiente compactação, de acordo com Diogo. Ele também considera que a dedicação do elenco foi crucial para o Atlético somar um ponto neste duelo com cenário adverso. “Valorizamos muito a entrega, a disposição e, sobretudo, a organização coletiva. Não basta só ter vontade nesse tipo de jogo, que para ambas as equipes tinha um caráter de final. Depois das expulsões, procuramos encontrar alternativas mais defensivas para sustentar o jogo, sabendo que o Inter pressionaria cada vez mais”, analisou o auxiliar.