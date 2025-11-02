Abel exalta controle mental do Palmeiras e confiança total no elenco: “Vitória do todos somos um”

O treinador português admitiu que a equipe sentiu um impacto físico e psicológico da sequência recente de jogo, especialmente após a classificação para a final da Libertadores. Mas cravou que o grupo respondeu com maturidade e inteligência.

A frase “É jogo a jogo” voltou a fazer parte do discurso do técnico Abel Ferreira em uma coletiva pós-jogo do Palmeiras. Desta vez, após o triunfo por 2 a 0 sobre o Juventude, em Caxias do Sul . Ele destacou a importância do controle emocional e do foco como pilares de um time que, em meio ao desgaste, manteve a liderança do Campeonato Brasileiro.

” É jogo a jogo. Não vou alterar agora o discurso, é perceber como a equipe e os jogadores estão. Depois de um jogo tão intenso física e emocionalmente, muitos falam na fadiga periférica, eu falo da central, que vem da cabeça, do mental”, iniciou.

“Era impossível que estivessem 100%. Podiam querer, mas as pernas e a cabeça não iam deixar. Disse aos que ficaram de fora que este era o melhor onze para começar o jogo”, prosseguiu o comandante alviverde.

Abel tratou de fazer elogios ao comprometimento do elenco e sentenciou o resultado no Sul do país como uma “vitória do caráter, da responsabilidade e do todos somos um”. Ele também fez questão de destacar a confiança do elenco na reta final da temporada.

“Só não esperava que passássemos quem não gosta do Palmeiras. Os palmeirenses e o treinador tinham convicção de que era possível. E provamos isso em campo. Foi a vitória do todos somos um”, afirmou.