Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Yuri Lima quer voltar a jogar em 2026 e diz que pausa foi motivada pela filha

Yuri Lima quer voltar a jogar em 2026 e diz que pausa foi motivada pela filha

Aos 31 anos, o ex-jogador de Santos, Fluminense e Mirassol nega influência da cantora Iza em sua decisão de deixar os campos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Depois de um período longe dos gramados, Yuri Lima já traça planos para retomar a carreira profissional em 2026. O meio-campista, de 31 anos, revelou que a pausa foi uma escolha pessoal ligada ao nascimento da filha, Nala, e não teve relação com sua ex-companheira, a cantora Iza, de quem se separou no início de outubro.

Em entrevista à ESPN, o atleta explicou que optou por interromper a carreira para viver o primeiro ano da paternidade de forma integral. “Naquela época, minha filha estava para nascer e eu preferi dar essa encerrada na minha carreira para realmente focar nelas e cuidar da minha família, que para mim, indiscutivelmente, é a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa”, afirmou.

“Foi uma decisão fácil e difícil ao mesmo tempo, porque para mim a família é o primeiro lugar sempre e o futebol é a minha paixão”, completou.

Influência da ex-mulher?

Os rumores de que a cantora teria influenciado o afastamento começaram em 2024, quando ele anunciou o fim do contrato com o Mirassol. Yuri, no entanto, reforça que a decisão partiu exclusivamente dele. “A decisão foi totalmente minha, eu queria realmente ficar com ela, ficar com a minha filha. Não me arrependo de forma alguma”, disse.

Porém, mesmo fora de campo, o atleta manteve rotina de treinos e preparação física, com o objetivo de voltar em plena forma. “Continuo me preparando. Tenho o desejo de voltar a competir e alcançar o melhor desempenho possível”, declarou.

A passagem de Yuri pelo Mirassol durou quase dois anos e incluiu a campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, conquistada em 2023.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar