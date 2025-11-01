Yuri Lima quer voltar a jogar em 2026 e diz que pausa foi motivada pela filha

Aos 31 anos, o ex-jogador de Santos, Fluminense e Mirassol nega influência da cantora Iza em sua decisão de deixar os campos

Em entrevista à ESPN, o atleta explicou que optou por interromper a carreira para viver o primeiro ano da paternidade de forma integral. “Naquela época, minha filha estava para nascer e eu preferi dar essa encerrada na minha carreira para realmente focar nelas e cuidar da minha família, que para mim, indiscutivelmente, é a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa”, afirmou.

Depois de um período longe dos gramados, Yuri Lima já traça planos para retomar a carreira profissional em 2026. O meio-campista, de 31 anos, revelou que a pausa foi uma escolha pessoal ligada ao nascimento da filha, Nala, e não teve relação com sua ex-companheira, a cantora Iza, de quem se separou no início de outubro.

“Foi uma decisão fácil e difícil ao mesmo tempo, porque para mim a família é o primeiro lugar sempre e o futebol é a minha paixão”, completou.

Influência da ex-mulher?

Os rumores de que a cantora teria influenciado o afastamento começaram em 2024, quando ele anunciou o fim do contrato com o Mirassol. Yuri, no entanto, reforça que a decisão partiu exclusivamente dele. “A decisão foi totalmente minha, eu queria realmente ficar com ela, ficar com a minha filha. Não me arrependo de forma alguma”, disse.

Porém, mesmo fora de campo, o atleta manteve rotina de treinos e preparação física, com o objetivo de voltar em plena forma. “Continuo me preparando. Tenho o desejo de voltar a competir e alcançar o melhor desempenho possível”, declarou.

A passagem de Yuri pelo Mirassol durou quase dois anos e incluiu a campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, conquistada em 2023.