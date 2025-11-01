Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vojvoda liga alerta para reta final do Santos no Brasileirão: “Momento de união”

Técnico do Santos reconheceu atuação ruim, mas pediu confiança da torcida no time nesta reta final
A tarde do Santos não foi das melhores. O Peixe recebeu o Fortaleza na Vila Belmiro e fez um primeiro tempo muito ruim, saindo atrás no placar. Na etapa final, a equipe mostrou poder de reação e empatou a partida. No fim, o Santos anotou apenas um ponto e não se desgarrou da zona de rebaixamento.

Após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda, por sua vez, fez questão de ligar o sinal de alerta para a reta final de Brasileirão da sua equipe. Principalmente, segundo o técnico, pela atuação ruim do primeiro tempo de partida deste sábado.

“Não quero que o torcedor deixe de acreditar. O torcedor do Santos é exigente, e está certo ser exigente. Sabemos o clube que estamos e a situação incômoda que nos encontramos. Hoje fizemos um primeiro tempo baixo, eu reconheço isso. Tivemos posse de bola, mas não finalizamos, tivemos erros na nossa área e recebemos transições. Não gostei do primeiro tempo”, iniciou Vojvoda, que emendou:

“Eu acredito, eu trabalho, e esse é o momento exato de estar juntos. Precisamos de todos: dos jogadores, das pessoas do clube e das vozes de fora. É um momento difícil, temos que aceitar as críticas e, a partir disso, construir e nos fazer fortes”, destacou.

A entrada de Neymar

Um dos pontos altos do jogo deste sábado foi o retorno de Neymar aos gramados depois de 48 dias fora. O camisa 10 seria utilizado apenas por 10 minutos, mas acabou atuando por quase 30 por conta da necessidade do resultado.

Vojvoda falou sobre as substituições que precisou fazer no intervalo e sobre a volta de Neymar ao time em um momento tenso da partida.

“Fizemos três mudanças porque futebol é assim, tem que decidir no momento. É um risco, porque ficamos com menos opções, mas resgato como positivo a forma que continuamos na partida. Me gostou a entrada do Robinho, do Arão, a presença do Tiquinho. Depois, Neymar entrou e eu esperava ele um pouco mais baixo, por ter poucos treinos, mas me demonstrou qualidade e personalidade. Tirou a pressão de todos e carregou ele mesmo essa responsabilidade”, finalizou.

O Santos volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, diante do Palmeiras, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

