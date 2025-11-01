Viveros decide, Athletico-PR derrota Goiás fora de casa e entra no G4 da Série B

Com o resultado, portanto, a equipe paranaense chega a 56 pontos e entra momentaneamente no G4, ganhando três posições. Uma delas, alias, foi a do próprio time goiano. Assim, passa a torcer por um tropeço do Novorizontino, que enfrenta o América-MG na segunda-feira (3), para se manter na quarta colocação.

Em confronto direto no pelotão de cima da Série B do Brasileiro, o Athletico-PR levou a melhor sobre o Goiás. Afinal, fez 1 a 0 neste sábado (1/11), em Goiânia, pela 35ª rodada. Kevin Viveros anotou o gol solitário no estádio da Serrinha.

O Furacão reforça sua campanha rumo ao acesso à Série A de 2026, enquanto o Esmeraldino precisa reagir rapidamente para não se distanciar do grupo dos quatro primeiros. Além de desperdiçar a chance de assumir a vice-liderança, os goianos ainda caíram para sexto na tabela, com 55 pontos. A fase é instável na competição, com apenas uma vitória nas últimas oito partidas.

O jogo

Com o apoio da torcida, o Goiás começou o jogo com tudo e quase abriu o placar aos 11 segundos, quando o goleiro Tadeu lançou a bola direto para o ataque e quase surpreendeu Santos, que se esticou para evitar o gol. Pouco depois, o próprio Santos voltou a salvar o Athletico em finalização rasteira de Jajá. Na volta do intervalo, os visitantes foram mais eficientes. Logo aos dois minutos, Julimar fez ótimo passe para Viveros, que se infiltrou entre os zagueiros e finalizou com precisão na saída de Tadeu. O gol deu tranquilidade à equipe de Odair Hellmann, que passou a controlar melhor o jogo e segurou a vantagem até o apito final.

Jogos da 35ª rodada da Série B

Hoje (31/10)

Atlético-GO 2×1 Paysandu

Coritiba 0x0 CRB

Ferroviária 0x0 Criciúma

Sábado (1/11)

Goiás 0x1 Athletico-PR

Avaí x Athletic – 18h30

Domingo (2/11)

Amazonas x Cuiabá – 16h

Remo x Chapecoense – 18h30

Operário x Vila Nova – 20h30

Segunda-feira (3/11)

América-MG x Novorizontino – 19h

Volta Redonda x Botafogo SP – 19h