Vini Jr perde pênalti e Endrick enfim joga na goleada do Real

Vini Jr perde pênalti e Endrick enfim joga na goleada do RealVini joga bem, mas erra penalidade. Joia entra no fim. Mbappé faz dois neste 4 a 0 que mantém Merengues disparados na frente do Espanhol
Neste sábado (1/11), o Real Madrid recebeu o Valencia pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, com Vini Jr como titular e Endrick em campo por alguns minutos. O “piti” que Vini deu na rodada passada, contra o Barcelona, parece completamente superado pelo técnico Xabi Alonso. O brasileiro fez uma boa partida, mas perdeu um pênalti. Contudo, o erro não fez falta. Em um jogo quase perfeito, os merengues venceram com facilidade por 4 a 0 — placar que poderia ter sido ainda mais elástico, tamanha a quantidade de chances desperdiçadas. No caso de Endrick, o atacante entrou aos 33 do segundo tempo, jogando seus primeiros minutos com a camisa do Real Madrid na LaLiga.
Bellingham e Carreras marcaram belos gols. Mas o destaque foi Mbappé, que balançou as redes duas vezes e segue como artilheiro isolado de LaLiga, agora com 13 gols. Aliás, antes do início da partida, Mbappé recebeu a Chuteira de Ouro como maior artilheiro da Europa na temporada passada (31 gols), o francês foi ovacionado pela torcida no Santiago Bernabéu. O astro está voando também nesta temporada: em 11 jogos, marcou em 10, ficando em branco apenas na vitória sobre o Mallorca.
O Real Madrid segue disparado na liderança. Com dez vitórias e apenas uma derrota (5 a 2 para o Atlético de Madrid), o time chegou a 30 pontos, contra 23 do Villarreal e 22 do Barcelona (que ainda jogará nesta rodada). Além da liderança, o Real tem o melhor ataque, a melhor defesa e Mbappé como goleador máximo do campeonato. O tradicional Valencia, por sua vez, soma apenas nove pontos e está na zona de rebaixamento.
Mbappé, infalível
O primeiro tempo foi de total domínio merengue. A equipe finalizou 11 vezes, sendo oito no alvo, enquanto o Valencia não deu nenhum chute a gol. Com ampla superioridade, o Real, que já havia criado boas chances — a melhor delas em finalização de Vinícius —, abriu o placar aos 17 minutos. Após cruzamento na área, o VAR chamou o árbitro para revisar toque de mão, e o pênalti foi marcado. Mbappé cobrou e converteu. Aos 31, Mbappé ampliou, completando cruzamento de Arda Güler.
Vini Jr perde pênalti
Aos 41, Mbappé lançou Vinícius Júnior, que tentou finalizar, mas foi desarmado; na sobra, Carreras acabou derrubado dentro da área. Novo pênalti. Desta vez, Vini foi para a cobrança, mas chutou em cima do goleiro Agirrezabala, que fez a defesa parcial. Na sobra, Arda Güler tentou o rebote, e o arqueiro do Valencia voltou a salvar.
Dois minutos depois, Bellingham recebeu pela esquerda, aplicou um drible desconcertante em Guzmán e chutou de fora da área, marcando um golaço e fechando o placar: 3 a 0 Real Madrid.
No segundo tempo, goleada e Endrick em campo
O Real Madrid seguiu dominante, com Mbappé quase marcando o terceiro gol após passe de Vini Jr. Pelo menos, o Valencia começou a se arriscar mais no ataque, exigindo algumas defesas de Courtois, que até então era mero espectador. Com o jogo perdendo intensidade, Xabi Alonso resolveu dar descanso a Mbappé e Vini, colocando Endrick e Rodrygo em campo, aos 33 minutos. E as mudanças deram resultado rápido. Afinal, aos 36, o Real chegou ao quarto gol, quando Carreras aproveitou uma sobra após jogada de Rodrygo e, quase sem ângulo, soltou uma bomba da linha de fundo. Mais um belo gol merengue. Endrick ainda faria uma boa jogada pela direita, mas que não deu em nada. Já o Valencia acertou a trave de Courtois. Contudo, o placar ficou no 4 a 0.
Jogos da 11ª rodada do Espanhol
Sexta-feira (31/10)
Getafe 2×1 Girona
Sábado (1/11)
Villarreal 4×0 Rayo Vallecano
Atlético de Madrid 3×0 Sevilla
Real Sociedad 3×2 Athletic Bilbao
Real Madrid 4×0 Valencia
Domingo (2/11)
Levante x Celta – 10h
Alavés x Espanyol- 12h15
Barcelona x Elche – 14h30
Betis x Mallorca – 17h
Oviedo x Osasuna – 17h
