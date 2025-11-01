Vini Jr perde pênalti e Endrick enfim joga na goleada do Real

Neste sábado (1/11), o Real Madrid recebeu o Valencia pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, com Vini Jr como titular e Endrick em campo por alguns minutos. O “piti” que Vini deu na rodada passada, contra o Barcelona, parece completamente superado pelo técnico Xabi Alonso. O brasileiro fez uma boa partida, mas perdeu um pênalti. Contudo, o erro não fez falta. Em um jogo quase perfeito, os merengues venceram com facilidade por 4 a 0 — placar que poderia ter sido ainda mais elástico, tamanha a quantidade de chances desperdiçadas. No caso de Endrick, o atacante entrou aos 33 do segundo tempo, jogando seus primeiros minutos com a camisa do Real Madrid na LaLiga.

Bellingham e Carreras marcaram belos gols. Mas o destaque foi Mbappé, que balançou as redes duas vezes e segue como artilheiro isolado de LaLiga, agora com 13 gols. Aliás, antes do início da partida, Mbappé recebeu a Chuteira de Ouro como maior artilheiro da Europa na temporada passada (31 gols), o francês foi ovacionado pela torcida no Santiago Bernabéu. O astro está voando também nesta temporada: em 11 jogos, marcou em 10, ficando em branco apenas na vitória sobre o Mallorca.

O Real Madrid segue disparado na liderança. Com dez vitórias e apenas uma derrota (5 a 2 para o Atlético de Madrid), o time chegou a 30 pontos, contra 23 do Villarreal e 22 do Barcelona (que ainda jogará nesta rodada). Além da liderança, o Real tem o melhor ataque, a melhor defesa e Mbappé como goleador máximo do campeonato. O tradicional Valencia, por sua vez, soma apenas nove pontos e está na zona de rebaixamento.

Mbappé, infalível

O primeiro tempo foi de total domínio merengue. A equipe finalizou 11 vezes, sendo oito no alvo, enquanto o Valencia não deu nenhum chute a gol. Com ampla superioridade, o Real, que já havia criado boas chances — a melhor delas em finalização de Vinícius —, abriu o placar aos 17 minutos. Após cruzamento na área, o VAR chamou o árbitro para revisar toque de mão, e o pênalti foi marcado. Mbappé cobrou e converteu. Aos 31, Mbappé ampliou, completando cruzamento de Arda Güler.