Verona x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Verona x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragemEm lados opostos da tabela, times se enfrentam no Marcantonio Bentegodi; Verona ainda não sabe o que é vencer a Inter
A décima rodada do Campeonato Italiano tem sequência neste domingo (2/11) com mais cinco partidas. A primeira delas, logo às 8h30 (de Brasília), é entre Verona e Inter de Milão, no Estádio Marcantonio Bentegodi, em partida que coloca dois times em lados opostos da tabela frente a frente. A equipe da terra de Romeu e Julieta vem no Z3 da liga italiana, enquanto a Inter segue na busca pelo título.
Como chega o Verona
Um dos quatro times que ainda não venceu na Serie A, o Verona abre a zona do rebaixamento, com cinco pontos em nove rodadas. Não à toa, o técnico Paolo Zanetti começa a sofrer pressão, até porque o time não vence no estádio Marcantonio Bentegodi há 11 partidas (com sete empates e quatro derrotas). Dessa forma, desde fevereiro os gialloblù não vencem uma partida oficial como mandante.
Para piorar, o retrospecto contra a Inter é péssimo, já que o time jamais venceu em 29 ocasiões. Foram 24 derrotas e somente cinco empates contra os nerazzurri. Zanetti conta com os desfalques de Al Musrati e Suslov, ambos lesionados.
Como chega a Inter de Milão
A Inter, por outro lado, surge como concorrente ao título italiano. Assim, vem de vitória por 3 a 0 sobre a Fiorentina, recuperando-se do revés por 3 a 1 para o Napoli. Com estes resultados, a equipe do técnico Cristian Chivu aparece na terceira posição, com 18 pontos – três a menos que os líderes Napoli e Roma.
O romeno, aliás, não contará com Di Gennaro, nem Mkhitaryan, machucados. Darmian, Palacios e Thuram ainda são dúvidas para Chivu. Sucic, então, surge na vaga do armênio, único titular dentre os citados. Segundo a imprensa italiana, Thuram tem chances de ser relacionado e até atuar na partida, porém.
VERONA x INTER DE MILÃO
Campeonato Italiano 2025/26 – 10ª rodada
Data-Hora: 2/11/2025, domingo, 8h30 (de Brasília)
Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona (ITA)
VERONA: Montipo; Bella-Kotchap, Nelsson e Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini,Bernede e Bradaric; Giovane e Orban. Técnico: Paolo Zanetti
INTER DE MILÃO: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sucic e Dimarco; Bonny e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu
Árbitro: Daniele Doveri (ITA)
Assistentes: Alessandro Lo Cicero (ITA) e Valerio Vecchi (ITA)
VAR: Gianluca Aureliano (ITA)
Onde assistir: ESPN e Disney+