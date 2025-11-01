Vasco aproveita a pausa e realiza manutenção no gramado de São Januário; veja fotos

Cruz-Maltino ficou quase um mês sem jogar no estádio. Trabalho foi realizado pela Greenleaf durante todo o período / Crédito: Jogada 10

Depois de quase um mês, o Vasco vai voltar a jogar em São Januário. O último jogo foi contra o Vitória, no dia 5 de outubro, vencido pelo Cruz-Maltino por 4 a 3. Neste domingo (2), 28 dias depois, o estádio será o palco entre Vasco e São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco aproveitou esse longo intervalo para realizar melhorias no gramado de São Januário. O campo apresentava alguns buracos e, de acordo com os jogadores após a partida contra o Vitória, estava muito seco e irregular. Dessa forma, a Greenleaf, fez um trabalho de manutenção para que a grama aguente até o final da temporada.

"Aproveitamos o intervalo para fazer o replantio nos locais mais desgastados, como nas duas áreas. Alguns outros pontos que estavam com baixa densidade, a gente também fez replantios localizados. Além disso, fizemos descompactações para melhorar a oxigenação e absorver mais a nutrição", explicou Lucas Pedrosa, diretor da Greenleaf. Gramado segue manchado Apesar de todo o trabalho de manutenção, as manchas do gramado de São Januário permanecerão. De acordo com Lucas Pedrosa, essa despigmentação acontece por causa de uma mutação da grama e só vai desaparecer totalmente com a construção de um novo campo. "Essa nutrição também foi bem intensiva nesses dias para ter uma rebrota melhor, uma folha mais nova que tem uma tonalidade verde mais claro, para que possa diminuir esse destoamento de cor entre a mutação e a grama. Infelizmente essa mutação não consegue sumir com essas manchas, essas manchas realmente só vão conseguir ser eliminadas com a troca integral da grama, por uma grama certificada, que não tenha essas contaminações".