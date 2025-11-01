Se vencer o São Paulo, Vasco iguala feito alcançado em 1997; entenda

Cruz-Maltino pode engatar a quinta vitória seguida no Campeonato Brasileiro, sequência que jamais foi atingida neste século / Crédito: Jogada 10

O Vasco de Fernando Diniz é conhecido por exterminar tabus. Neste domingo (2), diante do São Paulo, em São Januário, mais um pode ser quebrado. Caso vença, o Cruz-Maltino vai alcançar a quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, um feito que não acontece há 28 anos. A última vez que o Vasco venceu cinco rodadas seguidas foi no Brasileirão de 1997, ano que conquistou o tricampeonato nacional. Liderado por Edmundo, que terminou como artilheiro da competição com 29 gols em 28 jogos, o Cruz-Maltino emplacou cinco vitórias consecutivas por três vezes naquela edição.

LEIA MAIS: Vasco x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem Desde então, esse feito jamais foi alcançado pelo Vasco. Nem mesmo nas campanhas de 2000, que terminou com a conquistou da Copa João Havelange, o Brasileirão da época, e de 2011, na qual o Cruz-Maltino terminou em segundo lugar. Dessa forma, mesmo sem título ou campanha marcante, o Vasco de Diniz pode igualar um feito importante. Afinal de contas, só um timaço como aquele de 1997, que além de Edmundo, tinha Juninho Pernambucano, Carlos Germano e Mauro Galvão. Sem esquecer de Felipe e Pedrinho, atualmente diretor técnico e presidente do Cruz-Maltino, respectivamente. Os tabus quebrados O Vasco não vencia o Fluminense no Maracanã desde 2019. Além disso, a vitória sobre o Tricolor quebrou uma escrita de 13 jogos sem vencer no estádio;

Ao vencer o São Paulo no Morumbis, o Vasco quebrou um tabu quase oito anos sem vencer um rival paulista como visitante. A última vitória tinha sido contra o Santos, na Vila Belmiro, em 2017; A vitória sobre o Cruzeiro fez o Vasco vencer o goleiro Cássio pela primeira vez. Em 13 anos, foram 18 jogos, com 11 vitórias do jogador e sete empates; Com a goleada por 6 a 0 sobre o Santos, o Vasco voltou a marcar seis vezes em um mesmo jogo de Brasileirão após 17 anos. A última vez tinha sido contra o Atlético-MG, 6 a 1, na edição de 2008. Além do mais, voltou a vencer por seis gols de diferença desde 2001, quando massacrou o São Paulo por 7 a 1, em 2001;