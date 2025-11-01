Santos x Fortaleza, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Equipes se enfretam em duelo direto contra o rebaixamento. Peixe quer seguir fora da Z4, enquanto o Leão tenta manter a reabilitação

Na tarde deste sábado (1º), em um duelo direto contra o rebaixamento, Santos e Fortaleza se enfrentam na Vila Belmiro para conseguir respirar no Brasileirão. A partida acontece às 16h, pela 31ª rodada da competição. No momento, o Peixe é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos, na 16ª colocação. Já o Leão tenta se aproximar da saída do Z4, já que ocupa a 18ª posição, com 27 pontos.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha o jogo, ao vivo, a partir de 14h30. Cesar Tavares, com sua voz de tenor, já avisou, na rede, que narra. João Miguel Lotufo engrandece a transmissão com seus comentários sempre pertinentes. Por fim, o intrépido Will Ferreira fecha o trio de ouro na reportagem.