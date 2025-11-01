Remo zoa Paysandu após rebaixamento para Série C

O Remo aproveitou o rebaixamento do Paysandu para tirar sarro. Afinal, o Papão perdeu para o Atlético-GO por 2 a 1, nesta sexta-feira (31), fora de casa, pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão, e teve a queda decretada. Dessa forma, o Leão não perdoou e fez diversas publicações para zoar o arquirrival nas redes sociais.

Em uma das postagens, o “Malino”, mascote do Remo, aparece em uma cozinha preparando um prato especial: pé de galinha com duas asinhas, que juntos formaram o escudo do Paysandu. Além disso, o Leão também publicou um vídeo da clássica cena do Pica-Pau nas Cataratas do Iguaçu, como se fosse o Papão caindo.