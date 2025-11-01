Remo x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

Remo x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragemEm "final antecipada", Leão e Verdão do Oeste, empatados no G4, duelam pelas melhores sequências da Série B
O Estádio Baenão será o palco do principal jogo da 35ª rodada da Série B do Brasileirão. Neste domingo (2), o Remo recebe a Chapecoense a partir das 18h30 (horário de Brasília). A partida é um confronto direto entre duas das equipes mais quentes do campeonato, que chegam empatadas na tabela.
O duelo vale a vice-liderança e pode ser decisivo para o acesso. A Chapecoense, atual segunda colocada com 57 pontos, defende uma longa invencibilidade de seis partidas. Já o Remo, terceiro colocado com os mesmos 57 pontos, vive um momento espetacular e vem de seis vitórias seguidas, todas sob o comando de Guto Ferreira.
Onde assistir
A partida entre Remo e Chapecoense, pela 35ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como chega o Remo
O Remo chega para a partida vivendo uma fase mágica. A equipe paraense vem de seis vitórias consecutivas, o que a colocou em terceiro lugar e na briga direta pelo acesso. O time aposta na força do Baenão para superar um rival direto e assumir a vice-liderança do campeonato.
O técnico Guto Ferreira, no entanto, tem dúvidas para escalar o time. O goleiro Léo Lang está em observação após atuar no sacrifício na última partida. O volante grego Panagiotis Tachtsidis também é dúvida após ser substituído. A boa notícia é o retorno do volante Nathan Camargo, recuperado de lesão.
Como chega a Chapecoense
A Chapecoense chega a Belém defendendo a vice-liderança e uma longa invencibilidade de seis partidas. A equipe catarinense, com 57 pontos, sabe que um bom resultado fora de casa é fundamental para se manter na zona de conforto do G4 nesta reta final de campeonato.
De contrato renovado, o técnico Gilmar Dal Pozzo tem um cenário favorável para o jogo. Ele tem a chance de repetir a mesma escalação que iniciou na última rodada, já que o meia Giovanni Augusto, único amarelado, não estava pendurado e está à disposição para este confronto direto.
REMO X CHAPECOENSE
Série B do Brasileiro – 35ª rodada
Data e hora: 02 de novembro de 2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Baenão, em Belém (PA)
REMO: Léo Lang (Ygor Vinhas); Marcelinho, Klaus, Kayky Almeida e Jorge; Caio Vinícius, Pedro Castro e Nathan Camargo; Diego Hernández, Nicolás Ferreira e Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira.
CHAPECOENSE: Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma e João Paulo; Everton, Rafael Carvalheira, Jorge Jiménez, Giovanni Augusto e Walter Clar; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.
Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Onde assistir: Disney+
