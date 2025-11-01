Remo x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

O Estádio Baenão será o palco do principal jogo da 35ª rodada da Série B do Brasileirão. Neste domingo (2), o Remo recebe a Chapecoense a partir das 18h30 (horário de Brasília). A partida é um confronto direto entre duas das equipes mais quentes do campeonato, que chegam empatadas na tabela. O duelo vale a vice-liderança e pode ser decisivo para o acesso. A Chapecoense, atual segunda colocada com 57 pontos, defende uma longa invencibilidade de seis partidas. Já o Remo, terceiro colocado com os mesmos 57 pontos, vive um momento espetacular e vem de seis vitórias seguidas, todas sob o comando de Guto Ferreira.

Onde assistir A partida entre Remo e Chapecoense, pela 35ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+. Como chega o Remo O Remo chega para a partida vivendo uma fase mágica. A equipe paraense vem de seis vitórias consecutivas, o que a colocou em terceiro lugar e na briga direta pelo acesso. O time aposta na força do Baenão para superar um rival direto e assumir a vice-liderança do campeonato. O técnico Guto Ferreira, no entanto, tem dúvidas para escalar o time. O goleiro Léo Lang está em observação após atuar no sacrifício na última partida. O volante grego Panagiotis Tachtsidis também é dúvida após ser substituído. A boa notícia é o retorno do volante Nathan Camargo, recuperado de lesão. Como chega a Chapecoense A Chapecoense chega a Belém defendendo a vice-liderança e uma longa invencibilidade de seis partidas. A equipe catarinense, com 57 pontos, sabe que um bom resultado fora de casa é fundamental para se manter na zona de conforto do G4 nesta reta final de campeonato.