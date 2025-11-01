Porto x Braga: onde assistir, escalações e arbitragem

Porto x Braga: onde assistir, escalações e arbitragemDragões tentam manter a liderança do Campeonato Português, enquanto os Guerreiros tentam se aproximar das primeiras colocações
De olho na manutenção da liderança do Campeonato Português, o Porto encara o Braga, dentro de casa, neste domingo (2). A partida ocorre às 17h30, horário de Brasília, no Estádio do Dragão, pela 10ª rodada do Campeonato Português.
Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, os Dragões querem manter a ponta da tabela por mais uma rodada. O Porto lidera o campeonato com 25 pontos. Já o Braga quer se aproximar das primeiras colocações, já que ocupa a sétima colocação, com 13 pontos.
Onde assistir
A partida terá transmissão no Brasil pela TV aberta, no X Sports, na TV fechada, pela ESPN, e no serviço de streaming Disney+.
Como chega o Porto
Na tentativa de se manter na ponta da tabela, os Dragões tiveram a semana toda para focar no Clássico do Norte. Para a partida dentro de casa, Francesco Farioli não poderá contar com Nehuén Pérez e Luuk de Jong, que seguem lesionados. Já o brasileiro William Gomes pode aparecer no time titular, assim como Rodrigo Mora.
Como chega o Braga
Depois de golear o Santa Clara por 5 a 0, os Guerreiros querem manter o embalo no Campeonato Português, já que na última rodada golearam o Casa Pia por 4 a 0. A única baixa para Carlos Vincens é o volante brasileiro Vitor Carvalho, que está lesionado.
PORTO X BRAGA
Campeonato Português – 10ª rodada
Data e horário: 02/11/2025 (domingo), às 17h30 (de Brasília)
Local: Estádio do Dragão, Porto (POR)
PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura; Alan Varela, Froholdt e Gabriel Veiga (Rodrigo Mora); Borja Sainz (William Gomes), Pepe e Samu. Técnico: Francesco Farioli.
BRAGA: Hornicek; Victor Gomez, Lagerbielke e Arrey-Mbi; Rodrigo Salazar, Rodrigues, Gorby e Leonardo Lelo; Dorgele, Ricardo Horta e El Ouzanni. Técnico: Carlos Vincens.
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques
VAR: Tiago Martins