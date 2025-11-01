Palmeiras e Flamengo somam R$ 500 mi, mas Fluminense lidera ranking de prêmios

Palmeiras e Flamengo somam R$ 500 mi, mas Fluminense lidera ranking de prêmiosClubes da Série A faturam R$ 1,4 bilhão em 2025; Mundial de Clubes infla valores e Verdão pode assumir a ponta se vencer a Libertadores
Os times da Série A do Brasileirão já somam uma quantia impressionante de R$ 1,4 bilhão em premiações disputadas na temporada 2025. Sozinhos, os finalistas da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, representam um montante superior a R$ 500 milhões. Atualmente, o Palmeiras soma R$ 312,3 milhões. Já o Flamengo está com R$ 252 milhões, incluindo os R$ 37,3 milhões por chegarem à final continental.
No entanto, o líder do ranking geral ainda é o Fluminense, com R$ 363,1 milhões. Afinal, esse valor é impulsionado pela participação na primeira edição do reformulado Mundial de Clubes da Fifa, disputado nos Estados Unidos. Somente com este torneio, o clube tricolor ganhou R$ 324,9 milhões.
Além dele, outros brasileiros no Mundial também faturaram alto: o Palmeiras (R$ 212,7 milhões), o Flamengo (R$ 147,9 milhões) e o Botafogo (R$ 193,9 milhões), que é o quarto no ranking geral.
Contudo, a liderança do Fluminense está ameaçada até o fim do ano. Isso porque, caso o Palmeiras vença a final da Copa Libertadores contra o rival, a equipe paulista ganharia mais R$ 128,1 milhões. Dessa maneira, o Verdão ultrapassaria o Tricolor, chegando a R$ 403,1 milhões. Se o Flamengo for o campeão, o clube rubro-negro pode alcançar R$ 342,8 milhões.
Paralelamente, o Atlético, atualmente sétimo com R$ 44,7 milhões, também pode subir no ranking caso conquiste a Copa Sul-Americana, somando mais R$ 34,7 milhões.