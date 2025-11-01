Palmeiras e Flamengo somam R$ 500 mi, mas Fluminense lidera ranking de prêmios

Clubes da Série A faturam R$ 1,4 bilhão em 2025; Mundial de Clubes infla valores e Verdão pode assumir a ponta se vencer a Libertadores / Crédito: Jogada 10

Os times da Série A do Brasileirão já somam uma quantia impressionante de R$ 1,4 bilhão em premiações disputadas na temporada 2025. Sozinhos, os finalistas da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, representam um montante superior a R$ 500 milhões. Atualmente, o Palmeiras soma R$ 312,3 milhões. Já o Flamengo está com R$ 252 milhões, incluindo os R$ 37,3 milhões por chegarem à final continental. No entanto, o líder do ranking geral ainda é o Fluminense, com R$ 363,1 milhões. Afinal, esse valor é impulsionado pela participação na primeira edição do reformulado Mundial de Clubes da Fifa, disputado nos Estados Unidos. Somente com este torneio, o clube tricolor ganhou R$ 324,9 milhões.