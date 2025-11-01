Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

No retorno de Neymar, Santos empata com o Fortaleza na Vila Belmiro

Peixe saiu atrás no placar, mas buscou empate após a entrada de Neymar, que retornou após 48 dias fora
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em um confronto direto na parte de baixo da tabela do Brasileirão, Santos e Fortaleza fizeram um grande jogo, mas ficaram no empate em 1 a 1 na Vila Belmiro. O Peixe saiu atrás no placar e contou com o retorno de Neymar para buscar a igualdade e evitar a segunda derrota consecutiva como mandante. Bareiro marcou o gol do Fortaleza, enquanto Adonis Friás, fez o gol santista.

Com o placar, o Santos foi aos 33 pontos após 33 rodadas, e segue como o primeiro time fora da zona de rebaixamento, graças a derrota do Vitória para o Cruzeiro neste sábado. Do outro lado, o Fortaleza segue vivo e com chances de permanecer na primeira divisão, com 28 pontos e com dois jogos em casa nas próximas duas rodadas.

Fortaleza sai na frente e silencia a Vila Belmiro

O clima na Baixada Santista era de confiança e otimismo antes da bola rolar. No entanto, a tensão passou a tomar conta do ambiente conforme os primeiros minutos foram passando e o Fortaleza passou a dominar as ações da partida. O Leão aproveitou erros do Peixe para atacar com perigo e sair na frente do placar.

Em bola cruzada na área, Bareiro superou a zaga do Santos para subir para testar no canto de Brazão. Em vantagem, o Fortaleza seguiu apostando na velocidade para contra-atacar e chegou a marcar o segundo, novamente com Bareiro. Mas após o traçar de linhas, o VAR anulou o segundo gol dos cearenses.

Santos empata após entrada de Neymar

Na volta do intervalo, nada mais restava ao Santos a não ser atacar com tudo para evitar mais uma derrota como mandante. O Peixe encurralou o Leão e empilhou oportunidades perdidas. Com isso, Vojvoda mudou seu planejamento e decidiu colocar Neymar em campo para jogar pouco mais de 20 minutos.

O Santos passou a jogar melhor com a entrada do craque, e contou com uma pitada de sorte para empatar a partida. Neymar acionou Adonis Frías na direita, o lateral bateu cruzado, a bola desviou em Bruno Pacheco e morreu nas redes do Fortaleza. Tudo igual na Vila.

Nervosismo e tensão

O empate não era bom para os dois times. De um lado, o Fortaleza quer manter as esperanças de ficar na elite, enquanto o Santos quer se afastar do Z4. Com isso, a partida virou lá e cá. Com maior posse de bola, o Santos tentou no abafa, mas não teve grandes chances. Do outro lado, o Fortaleza foi quem teve as melhores chances na reta final. Gabriel Brazão foi o grande nome com pelo menos duas boas defesas para evitar o pior.

No último minuto, Neymar teve a grande oportunidade de virar o jogo e dar a vitória ao Santos. Em cobrança de falta, o camisa 10 bateu com perfeição, mas o goleiro Brenno fez uma ótima defesa e deu números finais ao duelo na Vila Belmiro.

SANTOS X FORTALEZA

Campeonato Brasileiro – 31ª rodada
Data-Hora: 01/11/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Público: 13.556 pessoas
Gol: Bareiro 35′ (0-1), Adonis Frías 29’/2T (1-1)
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonís Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt (Willian Arão), Zé Rafael, Victor Hugo (Neymar), Rollheiser (Tiquinho Soares) e Barreal (Robinho Jr); Lautaro Díaz (Guilherme). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
>FORTALEZA: Brenno; Mancuso (Tinga), Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre (Pablo Roberto) e Pochettino (Diogo Barbosa); Herrera (Yago Pikachu), Breno Lopes e Adam Bareiro (Moisés). Técnico: Martín Palermo.
>Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Caio Max Vieira (GO)
Cartões Amarelos: João Schmidt, Lautaro Diáz, Adonis Frías (SAN); Brítez, Pochettino (FOR)

