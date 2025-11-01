No retorno de Neymar, Santos empata com o Fortaleza na Vila Belmiro

Peixe saiu atrás no placar, mas buscou empate após a entrada de Neymar, que retornou após 48 dias fora / Crédito: Jogada 10

Em um confronto direto na parte de baixo da tabela do Brasileirão, Santos e Fortaleza fizeram um grande jogo, mas ficaram no empate em 1 a 1 na Vila Belmiro. O Peixe saiu atrás no placar e contou com o retorno de Neymar para buscar a igualdade e evitar a segunda derrota consecutiva como mandante. Bareiro marcou o gol do Fortaleza, enquanto Adonis Friás, fez o gol santista. Com o placar, o Santos foi aos 33 pontos após 33 rodadas, e segue como o primeiro time fora da zona de rebaixamento, graças a derrota do Vitória para o Cruzeiro neste sábado. Do outro lado, o Fortaleza segue vivo e com chances de permanecer na primeira divisão, com 28 pontos e com dois jogos em casa nas próximas duas rodadas.

Fortaleza sai na frente e silencia a Vila Belmiro O clima na Baixada Santista era de confiança e otimismo antes da bola rolar. No entanto, a tensão passou a tomar conta do ambiente conforme os primeiros minutos foram passando e o Fortaleza passou a dominar as ações da partida. O Leão aproveitou erros do Peixe para atacar com perigo e sair na frente do placar. Em bola cruzada na área, Bareiro superou a zaga do Santos para subir para testar no canto de Brazão. Em vantagem, o Fortaleza seguiu apostando na velocidade para contra-atacar e chegou a marcar o segundo, novamente com Bareiro. Mas após o traçar de linhas, o VAR anulou o segundo gol dos cearenses. Santos empata após entrada de Neymar Na volta do intervalo, nada mais restava ao Santos a não ser atacar com tudo para evitar mais uma derrota como mandante. O Peixe encurralou o Leão e empilhou oportunidades perdidas. Com isso, Vojvoda mudou seu planejamento e decidiu colocar Neymar em campo para jogar pouco mais de 20 minutos.

O Santos passou a jogar melhor com a entrada do craque, e contou com uma pitada de sorte para empatar a partida. Neymar acionou Adonis Frías na direita, o lateral bateu cruzado, a bola desviou em Bruno Pacheco e morreu nas redes do Fortaleza. Tudo igual na Vila. Nervosismo e tensão O empate não era bom para os dois times. De um lado, o Fortaleza quer manter as esperanças de ficar na elite, enquanto o Santos quer se afastar do Z4. Com isso, a partida virou lá e cá. Com maior posse de bola, o Santos tentou no abafa, mas não teve grandes chances. Do outro lado, o Fortaleza foi quem teve as melhores chances na reta final. Gabriel Brazão foi o grande nome com pelo menos duas boas defesas para evitar o pior. No último minuto, Neymar teve a grande oportunidade de virar o jogo e dar a vitória ao Santos. Em cobrança de falta, o camisa 10 bateu com perfeição, mas o goleiro Brenno fez uma ótima defesa e deu números finais ao duelo na Vila Belmiro.