No retorno de Neymar, Santos empata com o Fortaleza na Vila Belmiro

No retorno de Neymar, Santos empata com o Fortaleza na Vila BelmiroPeixe saiu atrás no placar, mas buscou empate após a entrada de Neymar, que retornou após 48 dias fora
Em um confronto direto na parte de baixo da tabela do Brasileirão, Santos e Fortaleza fizeram um grande jogo, mas ficaram no empate em 1 a 1 na Vila Belmiro. O Peixe saiu atrás no placar e contou com o retorno de Neymar para buscar a igualdade e evitar a segunda derrota consecutiva como mandante. Bareiro marcou o gol do Fortaleza, enquanto Adonis Friás, fez o gol santista.
Com o placar, o Santos foi aos 33 pontos após 33 rodadas, e segue como o primeiro time fora da zona de rebaixamento, graças a derrota do Vitória para o Cruzeiro neste sábado. Do outro lado, o Fortaleza segue vivo e com chances de permanecer na primeira divisão, com 28 pontos e com dois jogos em casa nas próximas duas rodadas.
Fortaleza sai na frente e silencia a Vila Belmiro
O clima na Baixada Santista era de confiança e otimismo antes da bola rolar. No entanto, a tensão passou a tomar conta do ambiente conforme os primeiros minutos foram passando e o Fortaleza passou a dominar as ações da partida. O Leão aproveitou erros do Peixe para atacar com perigo e sair na frente do placar.
Em bola cruzada na área, Bareiro superou a zaga do Santos para subir para testar no canto de Brazão. Em vantagem, o Fortaleza seguiu apostando na velocidade para contra-atacar e chegou a marcar o segundo, novamente com Bareiro. Mas após o traçar de linhas, o VAR anulou o segundo gol dos cearenses.
Santos empata após entrada de Neymar
Na volta do intervalo, nada mais restava ao Santos a não ser atacar com tudo para evitar mais uma derrota como mandante. O Peixe encurralou o Leão e empilhou oportunidades perdidas. Com isso, Vojvoda mudou seu planejamento e decidiu colocar Neymar em campo para jogar pouco mais de 20 minutos.
O Santos passou a jogar melhor com a entrada do craque, e contou com uma pitada de sorte para empatar a partida. Neymar acionou Adonis Frías na direita, o lateral bateu cruzado, a bola desviou em Bruno Pacheco e morreu nas redes do Fortaleza. Tudo igual na Vila.
Nervosismo e tensão
O empate não era bom para os dois times. De um lado, o Fortaleza quer manter as esperanças de ficar na elite, enquanto o Santos quer se afastar do Z4. Com isso, a partida virou lá e cá. Com maior posse de bola, o Santos tentou no abafa, mas não teve grandes chances. Do outro lado, o Fortaleza foi quem teve as melhores chances na reta final. Gabriel Brazão foi o grande nome com pelo menos duas boas defesas para evitar o pior.
No último minuto, Neymar teve a grande oportunidade de virar o jogo e dar a vitória ao Santos. Em cobrança de falta, o camisa 10 bateu com perfeição, mas o goleiro Brenno fez uma ótima defesa e deu números finais ao duelo na Vila Belmiro.
SANTOS X FORTALEZA
Campeonato Brasileiro – 31ª rodada
Data-Hora: 01/11/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Público: 13.556 pessoas
Gol: Bareiro 35′ (0-1), Adonis Frías 29’/2T (1-1)
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonís Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt (Willian Arão), Zé Rafael, Victor Hugo (Neymar), Rollheiser (Tiquinho Soares) e Barreal (Robinho Jr); Lautaro Díaz (Guilherme). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
>FORTALEZA: Brenno; Mancuso (Tinga), Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre (Pablo Roberto) e Pochettino (Diogo Barbosa); Herrera (Yago Pikachu), Breno Lopes e Adam Bareiro (Moisés). Técnico: Martín Palermo.
>Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Caio Max Vieira (GO)
Cartões Amarelos: João Schmidt, Lautaro Diáz, Adonis Frías (SAN); Brítez, Pochettino (FOR)
