Napoli vacila em casa diante do Como e pode perder a liderança do Italiano

Duelo no Estádio Diego Maradona termina sem gols e frustra torcida napolitana, que passa a secar a Roma frente ao Milan no domingo / Crédito: Jogada 10

O Napoli não conseguiu sair do zero diante do Como neste sábado (1/11), em casa, e corre o risco de perder a liderança do Campeonato Italiano. Mesmo jogando no Estádio Diego Armando Maradona, a equipe comandada por Antonio Conte esbarrou na boa organização defensiva do adversário e na falta de criatividade ofensiva. Com o resultado, o time de Nápoles chega a 22 pontos e permanece na ponta da Série A. Entretanto, pode ver a Roma, que tem 21 pontos, passar à frente. O time de Gian Piero Gasperini enfrenta o Milan no domingo. Já o Como segue surpreendendo na competição: com 17 pontos, ocupa a quinta colocação e acumula agora oito jogos consecutivos sem derrota, mostrando consistência mesmo fora de casa.