Napoli vacila em casa diante do Como e pode perder a liderança do Italiano

Napoli vacila em casa diante do Como e pode perder a liderança do ItalianoDuelo no Estádio Diego Maradona termina sem gols e frustra torcida napolitana, que passa a secar a Roma frente ao Milan no domingo
O Napoli não conseguiu sair do zero diante do Como neste sábado (1/11), em casa, e corre o risco de perder a liderança do Campeonato Italiano. Mesmo jogando no Estádio Diego Armando Maradona, a equipe comandada por Antonio Conte esbarrou na boa organização defensiva do adversário e na falta de criatividade ofensiva.
Com o resultado, o time de Nápoles chega a 22 pontos e permanece na ponta da Série A. Entretanto, pode ver a Roma, que tem 21 pontos, passar à frente. O time de Gian Piero Gasperini enfrenta o Milan no domingo. Já o Como segue surpreendendo na competição: com 17 pontos, ocupa a quinta colocação e acumula agora oito jogos consecutivos sem derrota, mostrando consistência mesmo fora de casa.
Leia mais notícias de Futebol Internacional
O jogo, aliás, foi marcado por poucas chances claras e muita disputa no meio-campo. O Napoli teve menos posse de bola do que o habitual e sofreu com a ausência de nomes importantes como Kevin De Bruyne (afastado por três meses em decorrência de uma lesão), além de Meret, Lobotka, Lukaku e Lang. A melhor oportunidade da partida veio aos 26 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro Vanja Milinkovic-Savic defendeu um pênalti cobrado por Álvaro Morata, evitando o que poderia ser a vitória dos visitantes.
Apesar do tropeço, a equipe azzurri segue como uma das favoritas ao título, embora empate acenda o alerta para a sequência da temporada, especialmente diante da proximidade de confrontos decisivos na Champions. Afinal, o Napoli volta suas atenções agora para o torneio continental, enquanto o Como busca dar continuidade à sua boa fase na Série A.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.