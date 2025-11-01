Milan x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Milan x Roma: onde assistir, escalações e arbitragemEm quarto e segundo, respectivamente, times brigam ponto a ponto pelo título italiano; veja como chegam os rivais
Um dos jogos mais esperados do futebol italiano ocorre neste domingo (2/11), pela sequência da décima rodada da Serie A. Será quando o Milan recebe a Roma, às 16h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão. O jogaço, afinal, coloca dois dos quatro primeiros colocados na tabela frente a frente, visto que os Rossoneri chegam na quarta posição e o time da capital surge em segundo. Vejamos, então, informações sobre os rivais históricos.
Como chega o Milan
Em quarto, o Milan já passa dos dois meses desde sua única derrota na temporada. Foi no longínquo dia 23 de agosto, contra a Cremonese, em casa. Desde então, o time de Massimiliano Allegri emplacou nove jogos sem perder, sendo seis vitórias e três empates.
Assim, pegou o elevador no italiano e já aparece a três pontos dos líderes Napoli e Roma. Caso vença no San Siro, então, o Milan deixaria o time da capital para trás.
A boa notícia para Allegri é a provável manutenção de Rafael Leão no time titular, após susto contra a Atalanta (empate por 1 a 1). Caso não possa jogar, Nkunku entraria em seu lugar. Já Loftus-Cheek é o favorito a assumir a vaga de Giménez, lesionado.
Como chega a Roma
Apesar dos tropeços na Liga Europa, a Roma vai muito bem, obrigado, no Campeonato Italiano. Com sete vitórias e duas derrotas, a equipe ostenta a segunda colocação empatada em pontos com o Napoli, que a supera no saldo de gols (8 a 6).
Para este confronto, porém, Gian Piero Gasperini tem dois desfalques. Angeliño segue fora na ala-esquerda, dando espaço ao brasileiro Wesley (improvisado). O atacante Ferguson, por sua vez, se lesionou contra o Parma (logo aos 7′) e deve dar lugar a Dovbyk no centro de ataque.
MILAN x ROMA
Campeonato Italiano 2025/26 – 10ª rodada
Data-Hora: 2/11/2025, domingo, 16h45 (de Brasília)
Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)
MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci e Bartesaghi; Loftus-Cheek e Rafael Leão (Nkunku). Técnico: Massimiliano Allegri
ROMA: Svilar; Hermoso, Mancini e Ndicka; Celik, Cristante, Koné e Wesley; Soule, Dybala e Dovbyk. Técnico: Gian Piero Gasperini
Árbitro: Marco Guida (ITA)
Assistentes: Pietro Del Guidici (ITA) e Christian Rossi (ITA)
VAR: Aleandro di Paolo (ITA)
Onde assistir: ESPN e Disney+