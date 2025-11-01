Milan x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Em quarto e segundo, respectivamente, times brigam ponto a ponto pelo título italiano; veja como chegam os rivais / Crédito: Jogada 10

Um dos jogos mais esperados do futebol italiano ocorre neste domingo (2/11), pela sequência da décima rodada da Serie A. Será quando o Milan recebe a Roma, às 16h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão. O jogaço, afinal, coloca dois dos quatro primeiros colocados na tabela frente a frente, visto que os Rossoneri chegam na quarta posição e o time da capital surge em segundo. Vejamos, então, informações sobre os rivais históricos.

LEIA MAIS: Liverpool x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem Como chega o Milan Em quarto, o Milan já passa dos dois meses desde sua única derrota na temporada. Foi no longínquo dia 23 de agosto, contra a Cremonese, em casa. Desde então, o time de Massimiliano Allegri emplacou nove jogos sem perder, sendo seis vitórias e três empates. Assim, pegou o elevador no italiano e já aparece a três pontos dos líderes Napoli e Roma. Caso vença no San Siro, então, o Milan deixaria o time da capital para trás.

A boa notícia para Allegri é a provável manutenção de Rafael Leão no time titular, após susto contra a Atalanta (empate por 1 a 1). Caso não possa jogar, Nkunku entraria em seu lugar. Já Loftus-Cheek é o favorito a assumir a vaga de Giménez, lesionado. Como chega a Roma Apesar dos tropeços na Liga Europa, a Roma vai muito bem, obrigado, no Campeonato Italiano. Com sete vitórias e duas derrotas, a equipe ostenta a segunda colocação empatada em pontos com o Napoli, que a supera no saldo de gols (8 a 6).