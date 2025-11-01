Manchester United vacila e só empata com o combalido Nottingham Forest

Casemiro abre o marcador, mas Red Devils permitem a virada e arrancam um pontinho graças a um gol quase no fim do jogo

O Manchester United perdeu a chance de assumir a vice-liderança da Premier League ao empatar em 2 a 2 com o Nottingham Forest, no The City Ground, em jogo da 10ª rodada. Com o resultado, os Red Devils estacionam na quinta colocação com 17 pontos, oito pontos atrás do líder Arsenal. Já o Forest segue na 18ª e antepenúltima colocação, dentro da zona de rebaixamento, com apenas seis pontos.

Os visitantes abriram o placar aos 34 minutos do primeiro tempo com cabeceio certeiro do brasileiro Casemiro, em cobrança de escanteio batida por Bruno Fernandes.