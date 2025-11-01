Manchester United vacila e só empata com o combalido Nottingham Forest

Manchester United vacila e só empata com o combalido Nottingham ForestCasemiro abre o marcador, mas Red Devils permitem a virada e arrancam um pontinho graças a um gol quase no fim do jogo
O Manchester United perdeu a chance de assumir a vice-liderança da Premier League ao empatar em 2 a 2 com o Nottingham Forest, no The City Ground, em jogo da 10ª rodada. Com o resultado, os Red Devils estacionam na quinta colocação com 17 pontos, oito pontos atrás do líder Arsenal. Já o Forest segue na 18ª e antepenúltima colocação, dentro da zona de rebaixamento, com apenas seis pontos.
Os visitantes abriram o placar aos 34 minutos do primeiro tempo com cabeceio certeiro do brasileiro Casemiro, em cobrança de escanteio batida por Bruno Fernandes.
Na etapa final, porém, o Forest reagiu com intensidade e igualou logo aos três minutos com cabeceio de Gibbs‑White. A virada veio dois minutos depois com um belo chute de Savona. Entretanto, o Manchester United buscou o empate. Aos 36, o jovem Diallo acertou um voleio de fora da área e deixou tudo igual.
Apesar de controlar mais a posse de bola — 58,9% contra 41,1% do Forest — , o United encontrou dificuldades para converter a superioridade em chances claras e cedeu terreno diante da pressão.
10ª rodada
Sábado (1º)
Crystal Palace 2 x 0 Brentford
Nottingham Forest 2 x 2 Manchester United
Burnley 0 x 2 Arsenal
Brighton 3 x 0 Leeds
Fulham 3 x 0 Wolverhampton
Tottenham x Chelsea (14h30)
Liverpool x Aston Villa (17h)
Domingo (2)
West Ham x Newcastle
Manchester City x Bournemouth
Sunderland x Everton
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.