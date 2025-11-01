Manchester City x Bournemouth: onde assistir, escalações e arbitragem

City e Bournemouth se enfrentam neste domingo (2), às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. O duelo é um dos mais esperados nesta 10ª rodada da Premier League 2025/26, em um confronto direto na parte de cima da tabela.

Como chega o Manchester City

O City começou a 10ª rodada da Premier League na 5ª posição, com 16 pontos, somente dois a menos que o próprio Bournemouth, vice-líder do Campeonato Inglês. Contudo, o City precisa dar uma resposta para o seu torcedor após a derrota fora de casa para o Aston Villa no último compromisso.

Além disso, o técnico Pep Guardiola poupou seus principais jogadores na vitória por 3 a 1 sobre o Swansea na Copa da Liga Inglesa no meio de semana e terá força máxima para o jogo deste domingo.

Outra boa notícia, confirmada pelo técnico Pep Guardiola, fica por conta dos retornos de Haaland e Rodri, recuperados de lesão.