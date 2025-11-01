Liverpool vence o Aston Villa e encerra sequência negativa na Premier League

Com gols de Salah e Gravenberch em Anfield, Reds superam má fase e sobem para o 3º lugar na tabela do Campeonato Inglês

Adeus, crise! O Liverpool voltou a vencer na Premier League 2025/26 neste sábado, 1º de novembro, ao bater o Aston Villa por 2 a 0, em Anfield, e encerrar a sequência de quatro derrotas. Os gols foram marcados por Salah e Gravenberch nesta 10ª rodada do Campeonato Inglês.

O Liverpool não vencia na Premier League desde setembro, quando fez 2 a 1 no clássico contra o Everton. Além disso, foram seis derrotas em sete jogos, na pior fase do time sob o comando do técnico Arne Slot.

Contudo, o Liverpool teve uma boa atuação em Anfield, espantou a crise e venceu um confronto direto com o Aston Villa na briga pela parte de cima da tabela. Ambos os times começaram a rodada com a mesma pontuação. Dessa maneira, os Reds deram um salto para a 3ª posição, com os mesmos 18 pontos do vice-líder Bournemouth, que visita o Manchester City neste domingo (2).

Por outro lado, o Aston Villa atravessava um momento oposto. Após um início de temporada ruim, que deixou o time na zona de rebaixamento, os Villans estavam com quatro triunfos seguidos, mas viram a sequência positiva chegar ao fim.

O jogo

O Liverpool dominou o primeiro tempo e levou a vantagem de 1 a 0 para o vestiário. O goleiro Dibu Martínez, do Aston Villa, resistiu à pressão até os 42 minutos, quando Ekitiké marcou de cabeça após cruzamento de Szoboszlai. Porém, o gol acabou sendo anulado por impedimento. No lance seguinte, o argentino se complicou na saída de bola e acabou entregando nos pés de Salah, que abriu o placar para os donos da casa.