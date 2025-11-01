Kaio Jorge encerra jejum, Cruzeiro bate Vitória e segue na perseguição aos líderes

Kaio Jorge encerra jejum, Cruzeiro bate Vitória e segue na perseguição aos líderesEm jogo com todos os gols no primeiro tempo, Raposa faz 3 a 1 no Mineirão com doblete de Kaio Jorge e o primeiro de Arroyo com a camisa celeste
O Cruzeiro mantém viva a esperança de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (1/11), a equipe derrotou por 3 a 1 o Vitória, no Mineirão, pela 31ª rodada. Os destaques ficaram por conta de Kaio Jorge, autor de dois gols, e de Arroyo, que também deixou o dele. Willian Oliveira descontou para os visitantes em jogo que teve todos os gols no primeiro tempo.
O camisa 19, aliás, encerrou um jejum de seis jogos sem balançar a rede e superou Arrascaeta, do Flamengo, na artilharia do Brasileirão. O atacante aparece, portanto, com 17 gols nesta Série A, dois a mais que o uruguaio.
Com o resultado, a Raposa segue na perseguição aos líderes Palmeiras e Flamengo. Terceiro colocado, soma 60 pontos — um a menos que o vice-líder Flamengo e dois atrás do Palmeiras. Paulistas e cariocas ainda jogarão nesta rodada.. Já o Rubro-Negro baiano estaciona nos 31 somados, dentro da zona de rebaixamento.
Os times voltam a campo na próxima quarta-feira (5). Enquanto o Cruzeiro visita o Grêmio às 20h (de Brasília), em Porto Alegre, o Vitória recebe o Internacional às 19h, no Barradão.
Kaio Jorge abre caminho para a vitória
A partida começou em ritmo acelerado, e logo no primeiro minuto, Matheuzinho apareceu com perigo após cruzamento de Aitor, mas parou em Cássio. Pouco depois, Thiago Couto saiu mal da meta e cometeu pênalti em Kaio Jorge, que converteu a cobrança e encerrou uma sequência de seis jogos sem marcar. O Cruzeiro se manteve à frente, mas viu o Vitória criar boas jogadas, exigindo defesas de Cássio e até mesmo acertando a trave. Entretanto, o artilheiro celeste voltou a marcar ao receber ótimo lançamento de Kaiki e finalizar na saída do goleiro, ampliando a vantagem no placar.
O Vitória reagiu com um gol de cabeça de Willian Oliveira, que desviou cruzamento de Aitor na primeira trave. Mas a resposta do Cabuloso foi letal pouco antes do intervalo: Arroyo aproveitou erro na saída de bola dos baianos, avançou pela direita e finalizou com força para marcar seu primeiro gol com a camisa do clube.
Cruzeiro desacelera e administra vantagem
CRUZEIRO 3×1 VITÓRIA
Campeonato Brasileiro – 31ª rodada
Data: 1/11/2025
Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Público: –
Renda: –
Gols: Kaio Jorge, 6’/1ºT (1-0); Kaio Jorge, 22’/1ºT (2-0); Willian Oliveira, 36’/1ºT (2-1); Arroyo, 44’/1ºT (3-1)
CRUZEIRO: Cássio; William, Jonathan Jesus, João Marcelo e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace, 42’/2ºT), Christian (Eduardo, 20’/2ºT) e Matheus Pereira (Japa, xx’/2ºT); Arroyo (Gabigol, 27’/2ºT) e Kaio Jorge (Sinisterra, 26’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim
VITÓRIA: Thiago Couto; Neris, Camutanga (Edu, intervalo) e Zé Marcos (Osvaldo, 30’/2ºT); Cantalapiedra, Dudu (Pepê, intervalo), Willian Oliveira, Matheuzinho (Kike Saverio, 13’/2ºT) e Ramon; Erick e Renato Kayzer (Renzo López, intervalo). Técnico: Jair Ventura
Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
Cartões amarelos: William, Jonathan Jesus, Christian, Gabigol (CRU); Camutanga, Zé Marcos, Dudu, Edu (VIT)