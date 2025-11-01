Juventus vence a Cremonese na estreia de Luciano Spalletti

Juventus vence a Cremonese na estreia de Luciano SpallettiCom gols de Kostic e Cambiaso, Velha Senhora conquista a segunda vitória seguida e se prepara para encarar o Sporting na Champions
A Juventus venceu a Cremonese por 2 a 1, fora de casa, neste sábado (1º), em partida que marcou a estreia de Luciano Spalletti como técnico da equipe. Filip Kostic abriu o placar, Cambiaso ampliou na segunda etapa e o veterano Jamie Vardy, ídolo do Leicester, descontou para os donos da casa.
Com o resultado, a Juventus chegou à segunda vitória consecutiva desde a demissão de Igor Tudor e agora foca no duelo contra o Sporting, que acontece na próxima terça-feira (4), pela quarta rodada da fase de liga da Champions.
Cremonese x Juventus
A Juve abriu o placar logo no início. Em menos de dois minutos, Filip Kostic apareceu na área e finalizou com precisão para fazer 1 a 0, resultado que se manteve até o intervalo, apesar do domínio da Velha Senhora.
Na segunda etapa, Kostic quase ampliou, mas a zaga adversária salvou em cima da linha. Aos 23 minutos, Cambiaso aproveitou uma sobra na área e mandou para as redes, aumentando a vantagem. Já nos minutos finais, Jamie Vardy descontou para o time da casa, mas não evitou a derrota.
Jogos da 10ª rodada do Campeonato Italiano
Sexta-feira (1º)
Udinese 1×0 Atalanta
Napoli 0x0 Como
Cremonese 1×2 Juventus
Sábado (2)
Verona x Inter de Milão – 8h30
Torino x Pisa – 11h
Fiorentina x Lecce – 11h
Parma x Bologna – 14h
Milan x Roma – 16h45
Segunda-feira (3)
Sassuolo x Genoa – 14h30
Lazio x Cagliari – 16h45
*Horários de Brasília.
