Juventude x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um confronto entre partes distintas na tabela, o líder Palmeiras encara o ameaçado Juventude neste domingo (02/11), às 18h30, no Alfredo Jaconi, pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos, que somam três derrotas nas últimas cinco partidas, precisam desesperadamente dos três pontos para ainda sonhar em deixar a zona de rebaixamento e permanecer na elite. Por outro lado, o Verdão, que vinha de três jogos sem vencer, recuperou os ânimos ao bater a LDU por 4 a 0 em uma remontada histórica e se classificar para a final da Libertadores. Agora, o time de Abel Ferreira entra em campo para manter a liderança do torneio de pontos corridos.

Como chega o Juventude

O clube Jaconero é o penúltimo colocado, com 26 pontos, seis a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Com o campeonato chegando ao seu final, o Juventude precisa reagir rapidamente caso queira evitar o descenso. Contudo, para o duelo contra o líder, o técnico Thiago Carpini terá alguns desfalques.

O zagueiro Marcos Paulo, que foi expulso no duelo contra o Grêmio, na 30° rodada do Campeonato Brasileiro, terá que cumprir suspensão contra o Palmeiras. Assim, Abner e Luan Freitas são alternativas para a posição. Além disso, Gabriel Taliari e Jadsom também estão fora por conta do terceiro cartão amarelo. No ataque, a tendência é que Carpini repita a formação da vitória contra o Massa Bruta com Gilberto e Rafael Bilu.

Como chega o Palmeiras

Em contrapartida, o Verdão espantou a sequência ruim de três jogos sem vencer, ao triunfar de forma épica contra a LDU por 4 a 0 e se classificar para a final da Copa Libertadores. Contudo, como foi um jogo desgastante no Allianz Parque, a tendência é que o técnico Abel Ferreira preserve alguns atletas nesta partida. Mesmo com a liderança do Brasileirão em risco.

A única certeza é que Piquerez deve retomar ao time titular. O uruguaio, que começou a partida contra a LDU, cumpriu suspensão contra o Cruzeiro. Assim, deve ser uma das alternativas de Abel para a partida em Caxias do Sul. Além disso, Aníbal Moreno também tem chances de começar após ser relacionado para o jogo de meio de semana e ter ganhado alguns minutos contra os equatorianos. Contudo, o treinador ainda deve fazer outras modificações para o embate contra o Juventude.