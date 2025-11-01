Jogador sofre fratura no crânio ao ser espancado por torcedores durante partida

Richard Agbasoga, estudante ganês de enfermagem, foi atacado por um grupo de 12 vândalos em jogo da liga amadora de Liverpool

O incidente ocorreu após uma jogada violenta. Um companheiro de time de Agbasoga levou uma cabeçada e, ao tentar defendê-lo, foi cercado por cerca de 12 espectadores, que invadiram o gramado e o agrediram “como uma matilha de lobos”, conforme descreveu o técnico Chris Bull ao jornal ‘Liverpool Echo’.

Um grave episódio de violência manchou o futebol inglês. Um grupo de torcedores brutalmente espancou Richard Agbasoga, jogador do Ormskirk West End e funcionário do Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra (NHS), durante uma partida contra o Calci FC pela liga amadora de Liverpool, causando-lhe uma fratura no crânio. O ataque ocorreu no sábado passado (25), mas as autoridades só revelaram o caso nesta sexta-feira (31).

O jogador ganês, de 27 anos, que é estudante de enfermagem, permanece sob cuidados médicos. Exames ainda avaliam possíveis danos à sua visão e audição. Inclusive, estima-se que ele precisará de até 12 semanas de recuperação.

Porém, como não tem direito a auxílio-doença por ser estrangeiro, o Ormskirk West End organizou uma campanha de arrecadação de fundos para custear suas despesas médicas e pessoais. Até o momento, a iniciativa já superou 4 mil libras (aproximadamente R$ 29 mil).

“Richard é um verdadeiro cavalheiro, um gigante gentil que trata todos com respeito. Ele só quis defender um amigo”, afirmou Chris Bull.

A partida, válida pela Premier League de Liverpool, foi suspensa após o ataque, e os jogos do Calci FC foram adiados provisoriamente. A Associação de Futebol do Condado de Liverpool, entretanto, abriu investigação e avalia possíveis punições.