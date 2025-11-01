Jardim elogia time do Cruzeiro e torcida, mas sobre o futuro… ‘Futebol pertence a Deus’

Técnico não quer ver suas palavras da rodada passada reverberarem, pois o time, que venceu o Vitória por 3 a 1, ainda luta em várias frentes / Crédito: Jogada 10

Apesar de satisfeito com o comportamento do Cruzeiro no triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória e exaltando o apoio da torcida, o treinador Leonardo Jardim teve de comentar as suas declarações após o jogo com o Palmeiras, e disse que, embora muitos analisassem que ele estava querendo deixar o Cruzeiro e o Brasil por causa dos problemas que ele viu no futebol do país, ele comentou:

“Eu tenho de defender os interesses do clube. Sabemos que entramos distraídos, e alguém tem de chamar atenção — e eu fiz isso de forma dedicada. Fico triste quando algumas pessoas usam isso para, nas entrelinhas, falar mal de qualquer coisa do Brasil”, disse, completando: “Digo centenas de vezes que o futebol brasileiro é apaixonante, e quando chamo atenção para pontos que precisamos melhorar, algumas pessoas não entendem. O que eu quero é valorizar cada vez mais o futebol do Brasil: jogadores brasileiros em finais de Libertadores, em grandes clubes do mundo. E todos têm coisas que podem melhorar. Meu pai tem 88 anos e diz que aprende algo novo todo dia. Eu também quero ver o futebol cada vez melhor” E sobre uma saída após a temporada, Jardim foi pela tangente, dizendo que não é o momento para se pesar nisso como Cruzeiro com tantas frentes na reta final da temporada. “Futebol pertence a Deus, e não é importante pensar no futuro de treinador ou de jogadoresde forma individual. Principalmente quando temos pela frente uma vaga à Libertadores, sete jogos que restam. Copa do Brasil. Assim, o que importa é chegar o mais longe possível. O resto é secundário.”

Jardim analisa triunfo do Cruzeiro Sobre a vitória deste sábado, ele disse que gostou de ver os gols que o time fez no primeiro tempo, mas que o principal foi a organização apresentada na segunda etapa. “Nos primeiros 45 minutos, marcamos gols. Mas demos muita transição ao adversário, eles criaram algumas situações. O Cássio esteve muito bem. Já na segunda parte, controlamos bem o jogo dentro daquilo que é nosso modelo. Um jogo ‘mais Cruzeiro’, onde conseguimos anular o adversário e o Cássio não precisou trabalhar. Estivemos mais próximos de aumentar o resultado.” O fato de vencer mesmo com desfalques fez Leonardo Jardim destacar que tem um ótimo elenco e que não foi surpresa os reservas funcionarem bem.

“Nosso grupo não é de 11 jogadores apenas, e, com este fim de ano, há uma maior fadiga. Aos poucos, tentamos equilibrar a equipe. Fico feliz pelo João, que superou uma lesão grave e jogou seus primeiros 90 minutos. Wallace teve um pouco de tempo em campo, assim como Sinisterra. Aos poucos, vamos refrescando o grupo que tem jogado mais. E quem entrou trouxe qualidade”, comentou o treinador. Boa, China Azul! E Jardim, em vários momentos, fez questão de exaltar várias vezes o apoio da torcida: “Temos de elogiar a nossa torcida. Conseguimos passar de 1 milhão de torcedores nos jogos.Eles enchem o estádio, e é fundamental agradecer o apoio da equipe até o fim nos jogos em casa.”