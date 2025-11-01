Internacional X Atletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Colorado e Galo almejam emplacar uma sequência consistente de resultados para se afastar o risco de entrar na zona de rebaixamento / Crédito: Jogada 10

Internacional e Atlético medem forças pela 31ª rodada do Brasileirão, às 18h30, no Beira-Rio, neste domingo (02/11). Em suas campanhas, os dois times intercalam entre resultados positivos e tropeços no torneio, o que explica a proximidade de ambos da zona de rebaixamento. O Colorado se encontra na 15ª posição, com 35 pontos, já o Galo está em 13º lugar, com 36. Por isso, se configura um confronto direto na briga contra o descenso. Onde assistir A partida terá a transmissão exclusiva na Amazon Prime Video em serviço de streaming, a partir de 17h30.

Como chega o Internacional O contexto de temor e pressão pela reaproximação do Z-4 voltou a crescer no Inter depois das duas derrotas consecutivas para Bahia e Fluminense. Por isso, um resulto positivo sobre o adversário mineiro se torna crucial para amenizar o momento de turbulência. O técnico Ramón Díaz deve ter o retorno aos 11 iniciais do zagueiro Vitão após sofrer um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. A tendência é de que assuma a vaga que ficou com Clayton Sampaio. O meio-campista Richard também respondeu positivamente depois de incômodos no quadril. Ele e o camisa 4 participaram normalmente das atividades de preparação da semana com o grupo e também deve voltar a ser alternativa, porém inicialmente no banco. O volante Alan Rodriguez apresentou certa evolução no tratamento, mas continua como dúvida. Como chega o Atlético O cenário de resultados irregulares é semelhante para o Galo. Afinal, após duas rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, um empate com o Cruzeiro e derrota para o Corinthians, conseguiu reagir e venceu o Ceará na última rodada.