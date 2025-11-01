Internacional X Atletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional X Atletico: onde assistir, escalações e arbitragemColorado e Galo almejam emplacar uma sequência consistente de resultados para se afastar o risco de entrar na zona de rebaixamento
Internacional e Atlético medem forças pela 31ª rodada do Brasileirão, às 18h30, no Beira-Rio, neste domingo (02/11). Em suas campanhas, os dois times intercalam entre resultados positivos e tropeços no torneio, o que explica a proximidade de ambos da zona de rebaixamento. O Colorado se encontra na 15ª posição, com 35 pontos, já o Galo está em 13º lugar, com 36. Por isso, se configura um confronto direto na briga contra o descenso.
Onde assistir
A partida terá a transmissão exclusiva na Amazon Prime Video em serviço de streaming, a partir de 17h30.
Como chega o Internacional
O contexto de temor e pressão pela reaproximação do Z-4 voltou a crescer no Inter depois das duas derrotas consecutivas para Bahia e Fluminense. Por isso, um resulto positivo sobre o adversário mineiro se torna crucial para amenizar o momento de turbulência.
O técnico Ramón Díaz deve ter o retorno aos 11 iniciais do zagueiro Vitão após sofrer um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. A tendência é de que assuma a vaga que ficou com Clayton Sampaio. O meio-campista Richard também respondeu positivamente depois de incômodos no quadril. Ele e o camisa 4 participaram normalmente das atividades de preparação da semana com o grupo e também deve voltar a ser alternativa, porém inicialmente no banco. O volante Alan Rodriguez apresentou certa evolução no tratamento, mas continua como dúvida.
Como chega o Atlético
O cenário de resultados irregulares é semelhante para o Galo. Afinal, após duas rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, um empate com o Cruzeiro e derrota para o Corinthians, conseguiu reagir e venceu o Ceará na última rodada.
O comandante Jorge Sampaoli não terá à disposição o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o meio-campista Gustavo Scarpa, pois os dois cumprirão suspensão automática.
INTERNACIONAL X ATLÉTICO
Campeonato Brasileiro – 31ª rodada
Local: Beira-Rio, no Rio Grande do Sul (RS)
Data e hora: 02/11/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
INTERNACIONAL: Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia e Bernabei; Carbonero (Bruno Tabata), Alan Patrick e Borré. Técnico: Ramón Díaz.
ATLÉTICO: Éverson; Iván Román, Vitor Hugo e Júnior Alonso; Natanael, Igor Gomes, Alan Franco e Caio Paulista; Bernard, Hulk e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP))
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
