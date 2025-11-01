Incomodado, Davide cita “falta de coragem” do Botafogo

O Botafogo visitou o Mirassol e saiu com um ponto do Maião ao empatar com o time paulista por 0 a 0, neste sábado (1), pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro. Empatar com o quarto colocado, invicto em seus domínios, não é mau negócio. O problema, como frisa o técnico Davide Ancelotti, é o modo com o qual o Glorioso segurou esta igualdade. Um desempenho pífio, sobretudo na parte ofensiva. Para o italiano, faltou “coragem”.

“Bom resultado pela forma como jogamos porque não jogamos bem. Perdemos a bola muito rápido na primeira etapa. Na segunda etapa tivemos mais organização, sempre muito passivos, perdendo duelos, mas um pouco mais de organização. Seguimos com pouca coragem com bola. Isso me deixa incomodado com o jogo”, colocou Ancelottinho.