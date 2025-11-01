Incomodado, Davide cita “falta de coragem” do Botafogo

Incomodado, Davide cita “falta de coragem” do BotafogoTreinador critica desempenho do time alvinegro após empate diante do Mirassol
O Botafogo visitou o Mirassol e saiu com um ponto do Maião ao empatar com o time paulista por 0 a 0, neste sábado (1), pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro. Empatar com o quarto colocado, invicto em seus domínios, não é mau negócio. O problema, como frisa o técnico Davide Ancelotti, é o modo com o qual o Glorioso segurou esta igualdade. Um desempenho pífio, sobretudo na parte ofensiva. Para o italiano, faltou “coragem”.
“Bom resultado pela forma como jogamos porque não jogamos bem. Perdemos a bola muito rápido na primeira etapa. Na segunda etapa tivemos mais organização, sempre muito passivos, perdendo duelos, mas um pouco mais de organização. Seguimos com pouca coragem com bola. Isso me deixa incomodado com o jogo”, colocou Ancelottinho.
Em seguida, o treinador valorizou o ponto obtido no Maião. O Botafogo, com 48 pontos, é o sexto colocado do Brasileirão. Mas pode ser ultrapassado pelo Fluminense e ver o Vasco no cangote em sua briga por vaga na Copa Libertadores. Os sete primeiros colocados do torneio nacional avançam para a competição internacional.
“O time que jogou hoje é competitivo e precisa fazer melhor. Jogamos hoje contra um time que não perdeu em casa. Se analisar não é um resultado malíssimo, mas não estou contente com a atuação”, reforçou o treinador do Mais Tradicional.
