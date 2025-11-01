Goiás x Athletico, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Equipes estão separadas por apenas por dois pontos na tabela e se enfrentam na Serrinha em um confronto direto na briga pelo acesso

Há quatro rodadas do final da Série B, Goiás e Athletico fazem um duelo direto na briga pelo acesso. A bola rola na Serrinha, em Goiânia, na tarde deste sábado (1º), às 16h, pela 35ª rodada da competição. Afinal, o Esmeraldino abre o G4, na quarta colocação, com 55 pontos. O time goiano voltou à zona de acesso após vencer o Criciúma, fora, na última rodada. Já o Furacão voltou a triunfar após quatro rodadas ao bater o Amazonas e está na sétima colocação, com 53 pontos.

A Voz do Esporte estará atenta aos movimentos da partida e inicia, ao vivo, a transmissão, bem cedo, às 14h30. Felippo Souza comanda a narração ao lado de Figueiredo Júnior nos comentários e David Silva na reportagem.