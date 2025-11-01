Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Goiás x Athletico, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Goiás x Athletico, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Equipes estão separadas por apenas por dois pontos na tabela e se enfrentam na Serrinha em um confronto direto na briga pelo acesso
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Há quatro rodadas do final da Série B, Goiás e Athletico fazem um duelo direto na briga pelo acesso. A bola rola na Serrinha, em Goiânia, na tarde deste sábado (1º), às 16h, pela 35ª rodada da competição. Afinal, o Esmeraldino abre o G4, na quarta colocação, com 55 pontos. O time goiano voltou à zona de acesso após vencer o Criciúma, fora, na última rodada. Já o Furacão voltou a triunfar após quatro rodadas ao bater o Amazonas e está na sétima colocação, com 53 pontos.

A Voz do Esporte estará atenta aos movimentos da partida e inicia, ao vivo, a transmissão, bem cedo, às 14h30. Felippo Souza comanda a narração ao lado de Figueiredo Júnior nos comentários e David Silva na reportagem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar