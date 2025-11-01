Fluminense e Vasco empatam no primeiro jogo da semifinal do Carioca Sub-20

Cruz-Maltino busca empate por 1 a 1 em Xerém e vai jogar por uma nova igualdade no duelo de volta para avançar à decisão estadual / Crédito: Jogada 10

Deu empate no primeiro jogo entre Fluminense e Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca Sub-20. Na tarde deste sábado (1/11), com mando de campo tricolor, as equipes ficaram no 1 a 1 no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém. O meia e capitão Agner abriu o placar para os Moleques de Xerém aos 12 minutos da segunda etapa, quando converteu pênalti sofrido por Júlio Fidelis. Mas a equipe comandada pelo técnico Felipe Canavan não conseguiu sustentar a vantagem diante do crescimento de produção dos Garotos da Colina. Assim, aos 43′, Léo Jacó deixou tudo igual para os visitantes.