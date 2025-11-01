Flamengo detona Sport, com golaço de Arrasca, e assume a liderança provisória do Brasileirão

Flamengo chega aos gols na etapa final, com Bruno Henrique (dois) e Arrascaeta, em falta à la Petkovic. Agora é torcer contra o Palmeiras

Como era esperado, o Flamengo assumiu provisoriamente a liderança do Brasileirão. No fim da noite deste sábado (1º/11), no Maracanã, enfrentando o lanterna e quase rebaixado Sport (que entrou na rodada com risco de 99,92%). Depois de muito tentar e passar em branco no primeiro tempo, na etapa final Bruno Henrique acabou com a retranca pernambucana, fazendo dois gols antes dos 15 minutos. Arrascaeta, que entrou na etapa final, ainda fez um golaço de falta à Petkovic para ampliar. Fim de papo: 3 a 0.

O Flamengo foi aos 64 pontos, reassumindo a liderança — mas de forma provisória. Afinal, neste domingo, o Palmeiras, que tem 62 pontos, visita o Juventude. Apesar de jogar fora de casa, em Caxias do Sul, é favorito e, se vencer o penúltimo colocado, volta para a ponta.

Flamengo no primeiro tempo: muita posse e nada de gol

O Rubro-Negro teve total domínio no primeiro tempo, com 12 finalizações a zero do Sport e 67% de posse de bola. Começou com boa variação de jogadas, explorando Carrascal e Plata pelo meio do ataque. Com o Sport muito fechado, o Flamengo trocava passes, mas de forma previsível, o que facilitava o trabalho defensivo do adversário. Com a saída de Carrascal, machucado, e a entrada de Luiz Araújo, aos 20 minutos, a pegada ofensiva foi mantida, mas com jogadas pelos flancos, principalmente pela direita, com Éverton Royal. O lateral, porém, exagerou nos cruzamentos.

Assim, nos primeiros 45 minutos, o Flamengo criou quatro chances importantes: duas muito claras com Bruno Henrique, que perdeu oportunidades dentro da pequena área, e outra em chute de Samuel Lino, de fora da área. Também houve lances perigosos em finalizações de Éverton Royal, em defesa difícil de Gabriel, e principalmente em um chute de De La Cruz, que obrigou o goleiro do Sport a fazer uma das defesas mais plásticas do Brasileirão, voando no ângulo.

Bruno Henrique abre a porteira

O panorama não mudou no segundo tempo: o Flamengo seguiu em cima e quase marcou em chute de De La Cruz, aos quatro minutos. Contudo, aos cinco, o ferrolho pernambucano foi vazado. Samuel Lino fez grande jogada pela esquerda, cortou para o meio e tocou para a infiltração de Bruno Henrique. O chute foi forte e certeiro: 1 a 0. Aos 15, mais um de Bruno Henrique. Saul recebeu pela esquerda e cruzou para a cabeçada do zagueiro Danilo, que Gabriel defendeu parcialmente — mas a bola sobrou nos pés de BH: 2 a 0.