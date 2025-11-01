Flamengo detona Sport, com golaço de Arrasca, e assume a liderança provisória do Brasileirão

Flamengo detona Sport, com golaço de Arrasca, e assume a liderança provisória do BrasileirãoFlamengo chega aos gols na etapa final, com Bruno Henrique (dois) e Arrascaeta, em falta à la Petkovic. Agora é torcer contra o Palmeiras
Como era esperado, o Flamengo assumiu provisoriamente a liderança do Brasileirão. No fim da noite deste sábado (1º/11), no Maracanã, enfrentando o lanterna e quase rebaixado Sport (que entrou na rodada com risco de 99,92%). Depois de muito tentar e passar em branco no primeiro tempo, na etapa final Bruno Henrique acabou com a retranca pernambucana, fazendo dois gols antes dos 15 minutos. Arrascaeta, que entrou na etapa final, ainda fez um golaço de falta à Petkovic para ampliar. Fim de papo: 3 a 0.
O Flamengo foi aos 64 pontos, reassumindo a liderança — mas de forma provisória. Afinal, neste domingo, o Palmeiras, que tem 62 pontos, visita o Juventude. Apesar de jogar fora de casa, em Caxias do Sul, é favorito e, se vencer o penúltimo colocado, volta para a ponta.
Flamengo no primeiro tempo: muita posse e nada de gol
O Rubro-Negro teve total domínio no primeiro tempo, com 12 finalizações a zero do Sport e 67% de posse de bola. Começou com boa variação de jogadas, explorando Carrascal e Plata pelo meio do ataque. Com o Sport muito fechado, o Flamengo trocava passes, mas de forma previsível, o que facilitava o trabalho defensivo do adversário. Com a saída de Carrascal, machucado, e a entrada de Luiz Araújo, aos 20 minutos, a pegada ofensiva foi mantida, mas com jogadas pelos flancos, principalmente pela direita, com Éverton Royal. O lateral, porém, exagerou nos cruzamentos.
Assim, nos primeiros 45 minutos, o Flamengo criou quatro chances importantes: duas muito claras com Bruno Henrique, que perdeu oportunidades dentro da pequena área, e outra em chute de Samuel Lino, de fora da área. Também houve lances perigosos em finalizações de Éverton Royal, em defesa difícil de Gabriel, e principalmente em um chute de De La Cruz, que obrigou o goleiro do Sport a fazer uma das defesas mais plásticas do Brasileirão, voando no ângulo.
Bruno Henrique abre a porteira
O panorama não mudou no segundo tempo: o Flamengo seguiu em cima e quase marcou em chute de De La Cruz, aos quatro minutos. Contudo, aos cinco, o ferrolho pernambucano foi vazado. Samuel Lino fez grande jogada pela esquerda, cortou para o meio e tocou para a infiltração de Bruno Henrique. O chute foi forte e certeiro: 1 a 0. Aos 15, mais um de Bruno Henrique. Saul recebeu pela esquerda e cruzou para a cabeçada do zagueiro Danilo, que Gabriel defendeu parcialmente — mas a bola sobrou nos pés de BH: 2 a 0.
Arrascaeta à Petkovic
Aos 21, Arrascaeta, que entrara no lugar de Plata aos nove minutos da etapa final, cobrou uma falta próxima à área, pela direita, com altíssima classe. A bola morreu no ângulo, sem chance para Gabriel, que se esticou. Zico e Petkovic assinariam embaixo. Aliás, o gol de Arrascaeta foi precisíssimo, lembrando o famoso gol de Pet na final contra o Vasco, no tricampeonato carioca de 2001. A festa estava completa para os quase 68 mil presentes no Maracanã.
O jogo caminhou para o fim com o Sport enfim tentando alguma coisa, dando algum trabalho a Rossi. O Flamengo seguiu criando chances com Juninho, que entrara aos 32 minutos. Mas o fato principal envolveu Éverton Araújo, que também entrou aos 32 minutos. Três minutos depois, cometeu falta dura, levou cartão amarelo, e o juiz foi ao VAR para expulsá-lo.
FLAMENGO 3×0 SPORT
Campeonato Brasileiro – 31ª rodada
Data: 1/11/2025
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público presente: 67.598
Público pagante: 64.394
Renda: R$ 4.553.955,00
Gols: Bruno Henrique, 5’/2ºT (1-0); Bruno Henroque, 15’/2ºT (2-0); Arrascaeta, 21’/2ºT (2-1)
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira (João Victor, 32’/2ºT) e Ayrton Lucas; De la Cruz (Evertton Araújo, 32’/2ºT) e Saúl; Plata (Arrascaeta, 9’/2ºT), Carrascal (Luiz Araújo, 20’/2ºT), Bruno Henrique (Juninho, 32’/2ºT) e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.
SPORT: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Lucas Kal, Ramon Menezes e Igor Cariús; Sérgio Oliveira, Rivera e Lucas Lima (Barletta, 24’/2ºT); Romarinho (Pedro Augusto, 24’/2ºT), Leo Pereira e Derik Lacerda(Pablo, 42’/2ºT). Técnico: César Lucena.
Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcio Gleidson Correia Dias (PA)
VAR: Rafael Traci (SC)
Cartões amarelos: Ayrton Lucas, Evertton Araújo, Rossi, Bruno Henrique (FLA); Gabriel, Pedro Augusto (SPO)
Cartão Vermelho: Evertton Araújo (FLA, 39’/2ºT)