Filha de Neymar sofre acidente doméstico e passa por cirurgia de emergência

Amanda Kimberlly conta nas redes que Helena, de um ano, prendeu o dedo na porta, mas já está se recuperando após o susto

Helena, filha de Neymar com a influenciadora Amanda Kimberlly, sofreu um acidente doméstico nesta sexta-feira (31) e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Segundo Amanda, a menina de um ano prendeu o dedo na porta e acabou se machucando com gravidade. A mãe contou o ocorrido nas redes sociais e tranquilizou os seguidores sobre o estado de saúde da filha.

“Último dia do mês e dona Helena nos deu um susto. Prendeu o dedinho na porta e acabou precisando de uma cirurgia de emergência”, relatou Amanda.

Mais tarde, ela afirmou que a menina já está se recuperando bem.

“Criança se recupera tão rápido que impressiona. Mesmo com um curativo enorme no bracinho, Helena está brincando e sem dor. Mas, no hospital, vi crianças passando por situações muito mais difíceis, e só pude agradecer pela saúde dela e por estarmos voltando para casa”, disse.

Enquanto isso, Neymar segue em Santos, onde se prepara para enfrentar o Fortaleza neste sábado, às 16h. Até o momento da publicação desta matéria, o jogador ainda não se pronunciou sobre o acidente.