Federação Turca suspende 149 árbitros por envolvimento em apostas esportivas

Punições variam de oito a 12 meses, enquanto outros três árbitros seguem sob investigação. Um deles teria participado de 18.227 apostas / Crédito: Jogada 10

A Federação Turca de Futebol (TFF) anunciou a suspensão de 149 árbitros por envolvimento em apostas esportivas. As punições, que variam de oito a 12 meses, foram aplicadas pelo Conselho de Disciplina do Futebol Profissional após uma ampla investigação sobre irregularidades. De acordo com o comunicado oficial, a duração das suspensões levou em conta a gravidade das infrações e o nível de participação nas apostas. Os nomes dos árbitros punidos foram divulgados no site da federação.

Além dos suspensos, três árbitros continuam sendo investigados por participação ativa em plataformas de apostas. A TFF, aliás, destacou que os resultados do processo ainda podem passar por ajustes formais. “O trabalho de árbitro é uma profissão de honra. Assim, quem manchar essa honra não voltará a fazer parte do futebol turco”, disse o presidente da TFF, Ibrahim Haciosmanoglu. O escândalo veio à tona na segunda-feira (27), quando Haciosmanoglu revelou que 152 árbitros haviam feito apostas, e que 371 dos 571 árbitros em atividade possuíam contas em sites do tipo. Entre os envolvidos, 22 pertencem à elite do futebol turco — sete árbitros principais e 15 assistentes. Segundo o dirigente, dez árbitros chegaram a apostar em mais de 10 mil partidas ao longo de cinco anos, enquanto outros fizeram apenas uma aposta. Um caso extremo chamou atenção: um árbitro teria participado de 18.227 apostas.