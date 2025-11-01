Ex-Botafogo marca, Atlético de Madrid bate Sevilla e se mantém nas primeiras posições

Ex-Botafogo marca, Atlético de Madrid bate Sevilla e se mantém nas primeiras posiçõesCom gols dos argentinos Álvarez e Almada, além do francês Griezmann, colchoneros fazem 3 a 0 no Metropolitano e seguem nas primeiras posições
Neste sábado (1/11), pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid recebeu o Sevilla no Estádio Metropolitano e contou com a inspiração de atacantes argentinos para fazer o dever de casa. Julián Álvarez e Thiago Almada, ex-Botafogo, marcaram os dois primeiros gols, e Griezmann definiu o triunfo por 3 a 0 na capital espanhola. Todos os gols, aliás, saíram no segundo tempo.
Com o resultado, portanto, o time comandado por Diego Simeone se consolida mais uma rodada no G4 após mau começo de competição. Está com 22 pontos, cinco a menos que o líder Real Madrid, que ainda joga neste sábado. Além disso, os colchoneros encostam no Villarreal, que goleou o Rayo Vallecano, e no Barcelona — ambos aparecem com 23 pontos. O Sevilla, por outro lado, estaciona nos 13 pontos, em 11º na tabela.
Os gols
Depois de uma primeira etapa em que encontrou dificuldades para construir jogadas – Sorloth teve a grande chance da parcial, mas parou em defesaça de Vlachidimos – e ainda sofreu com contragolpes do Sevilla, o Atlético de Madrid voltou do intervalo disposto a confirmar os três pontos em seus domínios. José Giménez sofreu falta dentro da área, e Julián Álvarez abriu o placar de pênalti, aos 18 minutos. O ex-botafoguense Almada ampliou aos 31′ em finalização dentro da área sem chances de defesa para o goleiro Vlachodimos. Coube a Griezmann, já na reta final, fechar a conta para os anfitriões em arremate preciso dentro da área.
Próxima rodada
O Atlético de Madrid retorna aos gramados pela LaLiga na próximo sábado (8), quando enfrenta o Levante pela 31ª rodada. A bola rola às 14h30 (de Brasília), no Metropolitano. No mesmo dia, o Sevilla recebe o Osasuna, na Andaluzia. O jogo está marcado para as 12h15 (de Brasília), no Ramón Sánchez Pizjuán.
