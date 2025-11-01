Efeito Rivotril: em jogo sonolento, Botafogo e Mirassol empatam

Partida de péssimo nível técnico no interior paulista deixa o Glorioso em apuros na busca por vaga na próxima Libertadores

Após a partida, o Mirassol segue na quarta colocação, agora, com 56 pontos. Já o Botafogo, ladeira abaixo, chega a 48, ocupando a sexta colocação. Mas pode perder a posição para o Fluminense, sétimo, nesta jornada e ver o Vasco, oitavo, cada vez mais próximo. Quem estiver no G7 disputa a Libertadores-2026.

Mirassol e Botafogo protagonizaram um dos piores jogos desta edição do Campeonato Brasileiro . O placar de 0 a 0, neste sábado (1), no Maião, pela rodada 31, ilustra um pouco da tortura que foi acompanhar este encontro entre paulistas e cariocas. Nem Rivotril ou Lexotan teriam a eficácia para garantir o sono do telespectador durante os 90 minutos. Fica a dica para quem estiver incomodado com problemas de insônia. Acesse, portanto, o VT deste empate.

Botafogo não quis a bola

O time visitante não chegou a 40% de posse de bola, mesmo com três volantes. Era um time antifutebol quase castigado por uma bola na trave de Da Costa, no único lance de perigo dos 45 minutos iniciais de um duelo muito difícil de acompanhar. Botafogo e Mirassol maltrataram a bola e erraram passes o tempo todo.

Nada mudou

Os times continuaram torturando o espectador no segundo tempo. O Glorioso, por exemplo, demorou mais de uma hora para chutar na direção do gol adversário. E não deu em nada, pois Danilo foi travado. O Mirassol, por sua vez, esteve longe da condição de sensação do Brasileiro. No segundo tempo, sequer ameaçou o adversário, mesmo com uma posse de bola maior.

MIRASSOL 0x0 BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 31ª rodada

Local: Maião, em Mirassol (SP)

Data e hora: 1/11/2025, às 18h (horário de Brasília)

BOTAFOGO: Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Telles (Cuiabano, 13’/2ºT); Newton (Marquinhos, 43’/2ºT), Freitas e Danilo; Santi (Jeffinho, 22’/2ºT), Artur e Ramos (Cabral, 22’/2ºT). Técnico: Davide Ancelotti.

MIRASSOL: Walter; Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Moura (José Aldo, 33’/2ºT) , Danielzinho e Guilherme Marques (Shaylon, 19/2ºT); Negueba (Renato Marques, 32’/2ºT), Alesson (Carlos Eduardo, 27’/2ºT) e Da Costa (Cristian, 27’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (RS) e Michael Stanislau (GO)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartão Amarelo: Da Costa (MIR); Telles, Artur, Vitinho, Newton (BOT)

Cartão Vermelho:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.