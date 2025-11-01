Doué se lesiona e reacende teoria da “maldição da final da Champions”

Destaque do PSG na última decisão, meia francês se machuca e entra para a lista de jogadores que se machucaram após brilhar na final europeia

A temporada do PSG não tem sido nada tranquila. O departamento médico do clube vive lotado, e o mais novo a entrar na lista é Désiré Doué, que se machucou no empate contra o Lorient, na última quarta-feira (29). O meia de 20 anos sofreu uma lesão muscular e deve ficar fora dos gramados por algumas semanas. Mas o assunto ganhou outra dimensão nas redes sociais, com torcedores levantando uma curiosa teoria da conspiração: a “maldição dos melhores em campo da final da Champions”.

Doué brilhou na decisão da última Champions, quando marcou dois gols e deu uma assistência na goleada do PSG por 5 a 0 sobre a Inter de Milão, sendo eleito o melhor em campo. Dessa maneira, segundo alguns torcedores, ele seria mais uma vítima dessa suposta maldição que persegue quem se destaca na final do torneio europeu.

A história teria começado em 2020. Isto porque, naquele ano, Kingsley Coman marcou o gol do título do Bayern sobre o PSG e acabou sendo eleito o craque do jogo. Na temporada seguinte, enfrentou uma série de lesões musculares. Em 2021, foi a vez de N’Golo Kanté, destaque da vitória do Chelsea sobre o City, que acabou perdendo meses de competição por problemas físicos.

O padrão continuou. Thibaut Courtois foi o herói da final de 2022, quando o Real Madrid bateu o Liverpool. Pouco tempo depois, rompeu os ligamentos do joelho e ficou fora por boa parte da temporada. Além disso, em 2023, Rodri, destaque do Manchester City, e em 2024, Dani Carvajal, do Real Madrid, também sofreram lesões após levarem o prêmio de melhor em campo.

Désiré Doué entra para a lista

Por fim, mesmo com uma contusão menos grave, Doué entra para a lista dos jogadores afetados por essa “maldição” da Champions.