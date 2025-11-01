Depois de quatro meses, Mano ganha a chance de repetir a escalação no Grêmio

Depois de quatro meses, Mano ganha a chance de repetir a escalação no GrêmioÚnica indefinição no time inicial do Imortal é a frequente disputa na vaga de lateral-direito entre Gustavo Martins e João Lucas
A preparação do Grêmio para o duelo contra o Corinthians, pela 31ª rodada do Brasileirão, teve início de forma positiva. Isso porque o técnico Mano Menezes terá todos os seus titulares à disposição para o confronto direto pela vaga na Libertadores. Assim, o comandante contará com a possibilidade em repetir a equipe inicial que venceu o Juventude na rodada passada. Há quatro esta situação não era viável no Imortal.
O treinador celebra o contexto, pois o Tricolor gaúcho voltou a ter uma apresentação satisfatória contra o Juventude em meio a irregularidade, que acompanha o time no torneio. A falta de novos desfalques seja por suspenão ou lesões na partida anterior ou até a atividade de preparação, desta sexta-feira (31/10), animou Mano Menezes.
Coincidentemente, a última oportunidade que o Grêmio conseguiu escalar os mesmos titulares por dois duelos consecutivos foi na mesma sequência atual, mas no primeiro turno. No caso, quando enfrentou Juventude e Corinthians, antes da paralisação do calendário para a disputa do Mundial de Clubes. Nos registros dos treinamentos do Imortal desta semana havia a presença de todos os jogadores considerados os 11 ideais.
Dúvida na lateral direita do Grêmio
Com isso, casa haja alguma mudança, será por decisão do técnico. No resultado positivo sobre o Juventude João Lucas superou a concorrência e começou a partida na lateral direita. Mesmo assim, o camisa 2 não se tornou o dono da posição e a disputa pela vaga na posição continuará.
Caso o comandante entenda que a estratégia ideal seja escalar um time mais defensivo, a expectativa é de que o zagueiro Gustavo Martins esteja entre os 11 iniciais. Ele já atuou improvisado na lateral direita em outras ocasiões na temporada, inclusive sob o comando de Mano.
Com relação aos jogadores machucados, Marcos Rocha segue em tratamento de uma contusão muscular na coxa esquerda, já Willian fraturou um dos dedos do pé direito. Eles são os atletas que tem prazos de retornos aos gramados mais próximos, em novembro. Em contrapartida, Villasanti, Braithwaite, Rodrigo Ely, João Pedro e Balbuena estarão em condições de atuar novamente somente em 2026.
O Tricolor gaúcho finaliza a sua preparação em treinamento, neste sábado (01/11) e depois embarcará para São Paulo. O Grêmio é o 11º colocado e o Corinthians está uma posição acima. As duas equipes medem forças na Neo Química Arena, às 16h, no próximo domingo (02/11).
