Depois de quatro meses, Mano ganha a chance de repetir a escalação no Grêmio

Única indefinição no time inicial do Imortal é a frequente disputa na vaga de lateral-direito entre Gustavo Martins e João Lucas / Crédito: Jogada 10

A preparação do Grêmio para o duelo contra o Corinthians, pela 31ª rodada do Brasileirão, teve início de forma positiva. Isso porque o técnico Mano Menezes terá todos os seus titulares à disposição para o confronto direto pela vaga na Libertadores. Assim, o comandante contará com a possibilidade em repetir a equipe inicial que venceu o Juventude na rodada passada. Há quatro esta situação não era viável no Imortal. O treinador celebra o contexto, pois o Tricolor gaúcho voltou a ter uma apresentação satisfatória contra o Juventude em meio a irregularidade, que acompanha o time no torneio. A falta de novos desfalques seja por suspenão ou lesões na partida anterior ou até a atividade de preparação, desta sexta-feira (31/10), animou Mano Menezes.

Coincidentemente, a última oportunidade que o Grêmio conseguiu escalar os mesmos titulares por dois duelos consecutivos foi na mesma sequência atual, mas no primeiro turno. No caso, quando enfrentou Juventude e Corinthians, antes da paralisação do calendário para a disputa do Mundial de Clubes. Nos registros dos treinamentos do Imortal desta semana havia a presença de todos os jogadores considerados os 11 ideais. Dúvida na lateral direita do Grêmio Com isso, casa haja alguma mudança, será por decisão do técnico. No resultado positivo sobre o Juventude João Lucas superou a concorrência e começou a partida na lateral direita. Mesmo assim, o camisa 2 não se tornou o dono da posição e a disputa pela vaga na posição continuará. Caso o comandante entenda que a estratégia ideal seja escalar um time mais defensivo, a expectativa é de que o zagueiro Gustavo Martins esteja entre os 11 iniciais. Ele já atuou improvisado na lateral direita em outras ocasiões na temporada, inclusive sob o comando de Mano.