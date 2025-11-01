Cruzeiro x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Em lados opostos na tabela, equipes se enfrentam no Mineirão pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro

Cruzeiro e Vitória se enfrentam neste sábado (31), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa busca se manter na briga pela liderança, enquanto o Leão luta contra o rebaixamento.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar a partida. Christian Rafael, com seus dotes para a locução esportiva, narra. Kelwin Lucas figura como comentarista. Já Vanderlei Lima assume a bronca da reportagem.