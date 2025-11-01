Cristiano Ronaldo marca nos acréscimos e leva Al-Nassr à vitória no Sauditão

CR7 balança a rede duas vezes, alcança 952 gols na carreira e mantém 100% de aproveitamento do líder do campeonato / Crédito: Jogada 10

952 e contando. Neste sábado, 1º de novembro, Cristiano Ronaldo brilhou mais uma vez e garantiu a vitória do Al-Nassr por 2 a 1, de virada, sobre o Al Feiha, pela 7ª rodada do Campeonato Saudita. O segundo gol do craque veio no apagar das luzes, aos 14 minutos de acréscimos na segunda etapa, em cobrança de pênalti confirmada após revisão do VAR.