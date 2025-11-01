Cristiano Ronaldo marca nos acréscimos e leva Al-Nassr à vitória no Sauditão

Cristiano Ronaldo marca nos acréscimos e leva Al-Nassr à vitória no SauditãoCR7 balança a rede duas vezes, alcança 952 gols na carreira e mantém 100% de aproveitamento do líder do campeonato
952 e contando. Neste sábado, 1º de novembro, Cristiano Ronaldo brilhou mais uma vez e garantiu a vitória do Al-Nassr por 2 a 1, de virada, sobre o Al Feiha, pela 7ª rodada do Campeonato Saudita. O segundo gol do craque veio no apagar das luzes, aos 14 minutos de acréscimos na segunda etapa, em cobrança de pênalti confirmada após revisão do VAR.
CR7 alcançou a marca de 952 gols em jogos oficiais e segue em busca do milésimo. Além disso, o astro português garantiu os 100% de aproveitamento do Al-Nassr no Campeonato Saudita. O time é o líder isolado com 21 pontos em sete jogos, com três de vantagem para o vice-líder Al Taawon.
